中職／劉東洋談擴編選秀會成果 3大重點符合現階段需求

中職新軍台鋼雄鷹隊今天在擴編選秀會挑中5名球員，台鋼領隊劉東洋表示，無法為這次選秀打分數，但功能性、未來性、期望值都符合球隊現階段需求。

台鋼可從各隊挑選兩名球員，一共10個名額，球團經過考量只從各隊選中1人，包括中信兄弟隊杜家明、樂天桃猿隊張喜凱、味全龍隊洪瑋漢、統一獅隊張肇元、富邦悍將隊胡冠俞，確定在12月31日前轉隊，

劉東洋表示，綜合未來性、期待值選進這5人，除了胡冠俞比較年輕，其他人選在兩年後球隊打一軍時，都在30歲上下，到時是非常適合的年齡。

劉東洋也希望這5人加盟後，會在隊上產生刺激、競爭的效果，他說：「 除了技術、實力外，球團也考量這5名球員過去出賽狀況，除了投手、捕手，也補強二、游、中外野，符合球團在守備中線上的思考。」

劉東洋提到，每個位置都有挑到人，他們過去在母隊發揮空間較小，希望加盟台鋼後能夠發揮實力。

商品推薦