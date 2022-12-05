中職／台鋼雄鷹隊指名5人 兄弟隊杜家明確定年底轉隊

中職今天舉行擴編選秀會議，新軍台鋼雄鷹隊指名5名球員，中信兄弟隊杜家明確定年底轉隊。

台鋼依照規定，可在另5隊各挑選兩名球員，但在10個名額中，只從這5隊各挑1人。

這5名球員包括杜家明、樂天桃猿隊張喜凱、味全龍隊洪瑋漢、統一獅隊張肇元、富邦悍將隊胡冠俞，確定在12月31日前轉隊。

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