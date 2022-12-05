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日職／育成球員年薪最少240萬日圓 王柏融不是這個數字
「大王」王柏融重返日本職棒，將以育成選手的身分在日本火腿隊重新出發，外界好奇他的年薪數字，經紀公司指出，絕對不是育成選手薪資下限。
火腿今天宣布，已和王柏融簽下育成約，新背號199號，但未公布合約內容。
根據日職規定，育成球員年薪最少240萬日圓（約合台幣54萬4千元），王柏融的經紀公司代表陳德倫強調，數字不會這麼低，一切以球團公布訊息為主。
王柏融2019年赴日加盟火腿，簽下3年400萬美元合約，今年身價則是7千萬日圓，明年將是效力火腿第5個球季，育成選手薪資勢必大砍，重點是拚回一軍最重要。
王柏融目前在國內自主訓練，全力備戰新球季，陳德倫表示，季後持續和火腿談約，對方不管用什麼形式留下王柏融，代表對他仍有期待，明年只要表現出色，隨時可能成為正式球員。
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