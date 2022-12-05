威力盃／中央山脈輸給太平洋 花蓮藍八強止步直呼可惜
第十屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天上演「中央山脈」對「太平洋海岸」之爭，地主花蓮藍隊以1：3不敵台東縣隊，讓場邊家長直呼可惜，最後第八名作收，無緣重返四強。
花蓮藍隊今天在八強賽1局上就靠著高聖凱二壘打加上對手失誤，先馳得點，然而1局下台東縣隊靠著1保送加3支安打追平，5局下花蓮藍隊換投後失守，讓台東縣隊單局敲出4安，丟掉2分輸球。
地主花蓮過去在威力盃最佳成績是季軍，但加上今年已經3屆未能打進四強，花蓮藍隊總教練陳智培坦言不滿意，雖然前段有成功封鎖對方關鍵打者，但打擊上無法突破台東左投黃銘恩，「真的滿可惜的。」黃銘恩今天完投6局只用60球，被敲2支安打掉1分。
陳智培還是誇獎自家球員，「今天守備表現很精彩，這次比賽大家進步幅度都滿大的，只不過今年比較缺乏出色打者，身材上也比較弱勢。」
陳智培也肯定先發投手高聖凱的表現，「他的投、打都是本次聯隊最穩定的球員，也有封鎖對手，只可惜用球數偏多，必須換下。」
高聖凱今天敲出全隊2支安打的其中1支，投球表現則是4局用82球，被敲5支安打僅失1分，陳智培指出，高聖凱過去打擊優勢在內角，但針對外角球加強，今天首局的安打就是打外角球，球速上相較五年級時也有成長。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言