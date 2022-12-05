威力盃／中央山脈輸給太平洋 花蓮藍八強止步直呼可惜

第十屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天上演「中央山脈」對「太平洋海岸」之爭，地主花蓮藍隊以1：3不敵台東縣隊，讓場邊家長直呼可惜，最後第八名作收，無緣重返四強。

花蓮藍隊今天在八強賽1局上就靠著高聖凱二壘打加上對手失誤，先馳得點，然而1局下台東縣隊靠著1保送加3支安打追平，5局下花蓮藍隊換投後失守，讓台東縣隊單局敲出4安，丟掉2分輸球。

地主花蓮過去在威力盃最佳成績是季軍，但加上今年已經3屆未能打進四強，花蓮藍隊總教練陳智培坦言不滿意，雖然前段有成功封鎖對方關鍵打者，但打擊上無法突破台東左投黃銘恩，「真的滿可惜的。」黃銘恩今天完投6局只用60球，被敲2支安打掉1分。

陳智培還是誇獎自家球員，「今天守備表現很精彩，這次比賽大家進步幅度都滿大的，只不過今年比較缺乏出色打者，身材上也比較弱勢。」

陳智培也肯定先發投手高聖凱的表現，「他的投、打都是本次聯隊最穩定的球員，也有封鎖對手，只可惜用球數偏多，必須換下。」

高聖凱今天敲出全隊2支安打的其中1支，投球表現則是4局用82球，被敲5支安打僅失1分，陳智培指出，高聖凱過去打擊優勢在內角，但針對外角球加強，今天首局的安打就是打外角球，球速上相較五年級時也有成長。 第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊在八強戰止步。記者蘇志畬／攝影

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