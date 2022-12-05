快訊

邊境漸鬆綁…明年1月1日起 無健保非本國籍者確診新冠肺炎要自費

本土現零星BQ.1、BA.2.75病例 羅一鈞：BA.5仍主流

直播／所有縣市未超過2千例！本土增10,209例 相隔222天新低

威力盃／中央山脈輸給太平洋 花蓮藍八強止步直呼可惜

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊高聖凱八強戰先發4局掉1分。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊高聖凱八強戰先發4局掉1分。記者蘇志畬／攝影

第十屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天上演「中央山脈」對「太平洋海岸」之爭，地主花蓮藍隊以1：3不敵台東縣隊，讓場邊家長直呼可惜，最後第八名作收，無緣重返四強。

花蓮藍隊今天在八強賽1局上就靠著高聖凱二壘打加上對手失誤，先馳得點，然而1局下台東縣隊靠著1保送加3支安打追平，5局下花蓮藍隊換投後失守，讓台東縣隊單局敲出4安，丟掉2分輸球。

地主花蓮過去在威力盃最佳成績是季軍，但加上今年已經3屆未能打進四強，花蓮藍隊總教練陳智培坦言不滿意，雖然前段有成功封鎖對方關鍵打者，但打擊上無法突破台東左投黃銘恩，「真的滿可惜的。」黃銘恩今天完投6局只用60球，被敲2支安打掉1分。

陳智培還是誇獎自家球員，「今天守備表現很精彩，這次比賽大家進步幅度都滿大的，只不過今年比較缺乏出色打者，身材上也比較弱勢。」

陳智培也肯定先發投手高聖凱的表現，「他的投、打都是本次聯隊最穩定的球員，也有封鎖對手，只可惜用球數偏多，必須換下。」

高聖凱今天敲出全隊2支安打的其中1支，投球表現則是4局用82球，被敲5支安打僅失1分，陳智培指出，高聖凱過去打擊優勢在內角，但針對外角球加強，今天首局的安打就是打外角球，球速上相較五年級時也有成長。

第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊在八強戰止步。記者蘇志畬／攝影
第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊在八強戰止步。記者蘇志畬／攝影

威力盃 棒球

延伸閱讀

花蓮石來運轉工程挖到歷史文物 金太郎抱鯉魚石像現身

威力盃／給衛冕軍桃園巨大威脅 豪打廖丞皓欣賞林智勝

威力盃／八強出爐！地主花蓮藍強運直升

花蓮空軍基地下士逼役男口交 二審逆轉判8月

相關新聞

中職／台鋼雄鷹隊指名5人 兄弟隊杜家明確定年底轉隊

中職今天舉行擴編選秀會議，新軍台鋼雄鷹隊指名5名球員，中信兄弟隊杜家明確定年底轉隊。

日職／王柏融簽定育成約重返火腿 新背號199再出發

日本火腿隊今天正式宣布，已和台灣好手王柏融簽下育成約，新背號199號，這將是他效力火腿第5個球季。

日職／育成球員年薪最少240萬日圓 王柏融不是這個數字

「大王」王柏融重返日本職棒，將以育成選手的身分在日本火腿隊重新出發，外界好奇他的年薪數字，經紀公司指出，絕對不是育成選手...

中職／劉東洋談擴編選秀會成果 3大重點符合現階段需求

中職新軍台鋼雄鷹隊今天在擴編選秀會挑中5名球員，台鋼領隊劉東洋表示，無法為這次選秀打分數，但功能性、未來性、期望值都符合...

威力盃／中央山脈輸給太平洋 花蓮藍八強止步直呼可惜

第十屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天上演「中央山脈」對「太平洋海岸」之爭，地主花蓮藍隊以1：3不敵台東縣隊，讓場邊家長直呼可惜...

威力盃／北市調度有深意 林品佑挨轟不畏懼

台北市隊在花蓮台彩威力盃少棒賽八強賽止步，雖然以5：12輸給桃園市隊，但一項調度卻頗具深意，投手林品佑挨轟後還是留在場上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。