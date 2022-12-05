日職／王柏融簽定育成約重返火腿 新背號199再出發

日本火腿隊今天正式宣布，已和台灣好手王柏融簽下育成約，新背號199號，這將是他效力火腿第5個球季。

王柏融從2019年起效力火腿，當時穿上99號球衣，接下來3個球季改穿3號，生涯4年在一軍合計出賽250場，打擊率2成35、全壘打14支、打點92分，今年只出賽15場是單季最少紀錄，32個打數只有兩支安打，未有全壘打、打點。

王柏融本季年薪7千萬日圓，火腿今天未公布王柏融的合約內容，但根據日職規定，育成球員年薪最少240萬日圓，約合台幣54萬4千元。

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