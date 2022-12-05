威力盃／北市調度有深意 林品佑挨轟不畏懼

台北市隊在花蓮台彩威力盃少棒賽八強賽止步，雖然以5：12輸給桃園市隊，但一項調度卻頗具深意，投手林品佑挨轟後還是留在場上續投，教練駱政宇表示：「勝負之外，也要讓他們知道怎麼從低潮爬起來。」

台北市隊原本一度以4：1領先，然而3局下守備失誤後被追平，桃園市隊也就此「打開了」，在4局下灌進8分大局，8分大局的起源是林品佑在一壘有人時上場，結果投出保送、解決掉范宸竣後，被吳昀熹敲出三分砲。

在那之後，林品佑又投了5的打席才退場，最終是0.2局被敲4支安打，丟掉7分裡有2分是責失，承擔敗投，駱政宇解釋，這是希望考驗球員面對逆境的能力，「臨場比賽對他來說是寶貴的經驗。」

這是林品佑第一次挨轟，他表示，今天因為太緊張，控球比較不準，被敲全壘打之後心情上沒有太大不同，「壘上沒人，反而可以安心去投。」今天賽前教練就有提醒他，「對方一定打得到，該失的分數掉了沒關係，但不該失的不要掉。」

林品佑是因為看著哥哥林鈞瑋打球而跟進，也將目前就讀長安國中的哥哥視為偶像，「他的打擊很強，想像他一樣，平常也會教我打擊，一些下盤運用滿有幫助的。」林品佑今天3打數2安打，包括一支二壘打，有1分打點。

北市沒能進入目標的四強，駱政宇表示，因為接下來要接著去打關懷盃，希望能繼續走下去，「這次聯隊雖然練習時比較不熟，但比賽下去喊聲、默契都不錯，是這次比較大的收穫。」 第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台北市隊林品佑。記者蘇志畬／攝影

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