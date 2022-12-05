威力盃／吳昀熹三分砲助桃園起死回生 偶像是林立
吳昀熹敲出桃園市隊在今年台彩威力盃全國少棒賽的第一發全壘打，就是一發起死回生的超前三分砲，點燃反攻氣勢後以12：5擊敗台北市隊，晉級下午的四強戰，吳昀熹的偶像正是今年中華職棒MVP、樂天桃猿隊林立。
這場八強戰打得僵持，前兩局雙方各得1分，3局上北市掌握對手失誤展開攻勢，打下3分，3局下換桃市攻下3分，中間也有失誤幫忙，4局下4：4的平手局面，吳昀熹在1出局一、二壘有人時，一棒將球掃出左外野全壘打牆，也掀起球隊單局8分攻勢，在5局打完提前結束比賽。
這是吳昀熹六年級敲出的第三轟，他說：「那個打席只想要想辦法把球打出去，球打出去的感覺就知道會飛出去。」作為第四棒，吳昀熹今天3打數2安打、4分打點，但對這次盃賽自己表現還不太滿意，吳昀熹說：「前幾場第一打席都被三振，不過今天沒有。」
桃園市隊總教練干易哲表示，吳昀熹在母隊龜山國小就是扛中心棒次，雖然全壘打不算多，但是長打率、擊球率都很高。
吳昀熹是因為跟爸爸傳接球而開始接觸棒球，爸爸也是棒球迷，而自己支持的是在地的樂天桃猿隊，「最喜歡林立，他今年表現很好。」
桃園市先發投手劉祐安投4局被敲3支安打，另有5次三振、2次四壞、1次觸身球，丟掉4分有3分責失，拿下勝投，干易哲表示，今天劉祐安的球路有被對方掌握，加上守備上有些狀況，才贏得驚險。
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