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威力盃／給衛冕軍桃園巨大威脅 豪打廖丞皓欣賞林智勝

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台中市隊廖丞皓投打都有好表現。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台中市隊廖丞皓投打都有好表現。記者蘇志畬／攝影

在威力盃少棒賽尋求衛冕的桃園市隊，今天被台中市隊嚇出一身冷汗，台中市廖丞皓在分組賽幫助球隊擊敗桃園，複賽也敲回2分打點，表現十分亮眼。

花蓮台彩威力盃賽程進入第二天，分組賽時台中市以6：3擊敗桃園市，擔任第3棒、二壘手的廖丞皓3打數3安打，包括一支扎實的二壘安打，2分得分，還在最後一局上場關門，1局2K無失分守住勝利。

只不過進入淘汰賽抽籤後兩隊又強碰，廖丞皓改當先發投手，投了4.2局被敲4支安打，丟掉3分，雖然在5局下的適時安打幫助球隊打下2分，追到1分差，只不過6局上後援投手丟掉5分，6局下台中雖然攻下2分，但仍難以補回巨大差距，以4：8落敗。

168公分的廖丞皓站在場上顯得鶴立雞群，他表示，自己很愛看棒球比賽，國小二年級下學期因為媽媽的建議，所以開始打棒球，最喜歡中信兄弟隊，球星的話則是林智勝，「因為他打擊很厲害」。

廖丞皓是第一次打威力盃，作為台中市唯一萬豐國小成員，也能很快融入，總教練賴朝榮表示：「這次組隊就是從各校挑最好的選手，他是我們中心打者，投、打、守都不錯，很突出的選手。」

廖丞皓除了投球外，守備位置二壘、游擊都可以，他說，自己比較喜歡打擊，「因為比較好玩。」

棒球 林智勝

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