黑豹旗／中信銀行首設黑豹獎 穀保奪冠獲頒純銀冠軍戒

黑豹旗全國高中棒球大賽今天在天母球場落幕，穀保家商奪下隊史第3座冠軍，中國信託商業銀行冠名贊助這項年度大賽，邁入10周年里程碑，為了向默默耕耘基層的棒球推手致敬，首度設置「黑豹獎」，透過歷年報名資訊及相關資料佐證，評選10年來持續為棒球奉獻心力的6位教練。

此外，主辦單位效法職業棒球賽事，打造冠軍戒指，讓青棒選手也有機會體驗職棒等級殊榮。本屆賽事由穀保暌違3年迎回中信盃黑豹旗冠軍錦旗，全隊選手及教練皆獲贈刻有姓名及黑豹的冠軍戒指，純銀戒身鑲入八心八箭鎬石，象徵黑豹精神閃耀光芒，成為專屬於中信盃黑豹旗10周年的冠軍紀念。

教育部體育署學校體育組組長蔡忠益，今天在閉幕典禮頒獎給10年來領軍社團球隊全勤出征的6位熱血教練，分別是台北市私立景文高中陳介正、國立永靖高工蔡正豪、台北市立華江高中李強、國立屏東高工陳泓銘、台北市立建國中學廖建智、新北市立新店高中李秉憲，感謝他們對棒球的長期支持與無私奉獻。

「棒球是一個從家出發、再回到家才算數的比賽！」這是台北市景文高中棒球隊教練陳介正最常叮嚀球隊孩子的一句話，簡單幾個字詮釋棒球場上最深刻的體悟、也是最艱難的任務。帶領社團球隊將近40年，陳介正經常自掏腰包打點孩子練球、比賽的日常所需，懷抱對棒球的熱愛，他成了球員們的「陳爸爸」，棒球隊成了孩子的第二個家。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗，賽制不分級別、性別，約7成參賽隊伍皆為社團球隊，教練通常由學校老師兼任，或是仰賴懷抱棒球熱情的外聘人員。

本業為警察的屏東高工教練陳泓銘，犧牲休假日帶隊練兵，也常請假脫下警察制服、換上球衣陪孩子征戰；受到父親的熱情感染，陳泓銘的小兒子陳昱丞就讀屏東高工時也加入棒球隊，大兒子陳柏昇目前則擔任帶隊教練，成為父親的左右手。

從事運動用品銷售的建國中學教練廖建智非科班出身，帶隊12年來不斷充實棒球知識，年年辦理移地訓練、與科班球隊交手，更四處取經，迄今至少請教30位科班球隊教練，不斷吸收最適合團隊的棒球技能。

新店高中教練李秉憲常鼓勵孩子「努力是不會騙人的」，社團球隊做好基本功還是有機會突圍，他表示10年來最難忘的就是在科班球隊手中攻下隊史第一分，當時「孩子興奮得像拿了世界冠軍」。

已帶隊22年的華江高中教練李強堪稱是校內最熱血國文老師，他透露學生時期打球失誤時，教練常氣憤地將椅子砸到休息室外，直到自己擔任球隊教練後，看見孩子們犯了「匪夷所思的錯誤」，才體悟當時教練的心情；因為在孩子身上看見自己年輕的影子，因此他希望能陪著球隊直到自己從學校退休的那一天。

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