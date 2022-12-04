威力盃／受哥哥王羽飛影響愛棒球 王羽翔想當投手

台東縣隊王羽翔「投捕皆優」，今天在台彩威力盃全國少棒賽一日兩戰都有好表現，幫助球隊挺進八強，受到哥哥王羽飛影響而愛上棒球，他希望能夠以投手為目標。

台東縣在昨天的分組賽首戰以6：9輸給新北市隊，今天第二場對屏東縣隊是背水一戰，王羽翔作為第7棒、捕手，2打數2安打敲回5分打點，幫助球隊以12：5晉級。

複賽對上新竹市隊，王羽翔改當先發投手，4局被敲4支安打沒有掉分，另有4次三振、2次四壞保送，加上邱飛倞後援1局無失分，以7：0在5局提前擊敗對手晉級八強。

王羽翔的哥哥王羽飛過去曾經歷普悠瑪號事故，但仍努力復健回到球場，王羽翔受到哥哥影響開始打球，目前主要擔任捕手，兼差投手、游擊手，王羽翔表示：「比較想當投手，因為比較好玩。」

不過王羽翔的偶像不是投手也不是捕手，是味全龍隊外野手郭天信，王羽翔表示：「因為欣賞他的拚勁，很努力去追每一顆球。」

台東縣總教練連智淵表示，王羽翔是球隊主戰捕手，今天原本打算只讓他投2局，但因前面分數沒拉開就順順去丟，下一戰對上花蓮藍隊也有信心，有觀察到對手有幾名球員打擊不錯，球隊能否發揮還是要看守備，「這屆算是打優於守」。

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