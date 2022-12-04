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威力盃／范宸竣力量高過李灝宇 強投豪打率隊晉八強

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
桃園市隊靠著范宸竣強投豪打，以8：4擊敗台中市隊，晉級台彩威力盃全國少棒賽八強。記者蘇志畬／攝影
桃園市隊靠著范宸竣強投豪打，以8：4擊敗台中市隊，晉級台彩威力盃全國少棒賽八強。記者蘇志畬／攝影

桃園市隊靠著范宸竣強投豪打，先發4.1局失2分加上2安1打點，以8：4擊敗台中市隊，晉級台彩威力盃全國少棒賽八強，范宸竣的打擊能力讓桃園市教練想起旅美強打李灝宇，評價范的身體素質不輸小學時期的「怪力男」。

桃園市在台彩威力盃全國少棒賽衛冕之路走得驚險，今天與台中市兩度交手，先在分組賽以3：6輸球，全場僅敲出1支安打，晉級複賽後籤運「太好」又碰頭，不過在淘汰賽中，桃園市猛敲9支安打，特別是6局上的5分大局，讓6局下雖被攻下2分仍未造成太大危機。

桃園市總教練干易哲表示，對台中第一場對方投手表現不錯，才會打得綁手綁腳，加上自己失誤跟投手控球不佳，丟掉比較多分，第二場就是壓出范宸竣、許邵傑、劉祐安三名主力投手，有危機就換人，「要過關才有明天」。

范宸竣在威力盃首度登板，但投到5局體力有點下滑，前4局沒保送的他，在第5局就出現3次，但全場也送出了5次三振，打擊上則是2打數2安打、1打點、2得分，范宸竣表示，分組賽輸給台中，很開心能在複賽復仇。

范宸竣五年級就曾開轟，六年級上學期還沒過完，這學年已經累積11轟，干易哲表示，范宸竣的打擊能力比同時期的李灝宇還要好，身體的精實度、爆發力都更好，不過李灝宇在腦筋的靈活度要更好一些。

范宸竣表示，投球、打擊自己都喜歡，但對投球比較有信心，舅舅是中信兄弟隊退役球員張凱倫，也是因為他才在四年級開始打球，平時舅舅也會指導投球。

桃園市隊靠著范宸竣強投豪打，以8：4擊敗台中市隊，晉級台彩威力盃全國少棒賽八強。記者蘇志畬／攝影
桃園市隊靠著范宸竣強投豪打，以8：4擊敗台中市隊，晉級台彩威力盃全國少棒賽八強。記者蘇志畬／攝影

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