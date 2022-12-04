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黑豹旗／普門2安貧打飲恨 周宗志分析中心棒次有壓力

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
黑豹旗全國高中棒球大賽落幕，穀保家商奪下隊史第3座冠軍。記者候永全／攝影
黑豹旗全國高中棒球大賽落幕，穀保家商奪下隊史第3座冠軍。記者候永全／攝影

黑豹旗全國高中棒球大賽今天落幕，穀保家商在冠軍戰以5：0擊敗普門中學，奪下隊史第3座冠軍，先發投手黃仲翔獨撐7局演出完封勝，總教練周宗志說：「選手有自己的想法，投得非常棒。」

黃仲翔昨天在4強賽對鶯歌工商只投0.2局失1分退場，連續兩天扛起先發重任，今天表現脫胎換骨，用93球完成7局任務，生涯首次投冠軍戰就締造完封勝紀錄。

周宗志表示，兩場比賽落差最大是配球，投捕改變達到效果，黃仲翔的變速球有壓制力，昨天沒有投出信心，今天改以曲球、滑球為主，投球內容很好。

穀保在這場冠軍戰打完前6局領先兩分，7局上追加3分，普門大勢已去；黃仲翔投完前6局未到90球，離單場投球限制105球還有一段距離，周宗志決定讓他最後一局再上場，最後也順利完成任務。

普門全場只有兩支安打，無力打回分數，雖然無緣封王，抱回亞軍仍是隊史最佳紀錄；周宗志認為，穀保在這種高張力比賽的經驗較多，從普門中心打線的實力看來，應該不至於只有兩安，應是壓力的關係，但他們還是打得很棒。

普門中學 穀保家商 大勢

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