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黑豹旗／生涯首次投冠軍戰超猛 黃仲翔不敢相信完封勝

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
穀保家商投手黃仲翔在冠軍戰投出完封勝，獲選大會最有價值球員獎。記者侯永全／攝影
穀保家商投手黃仲翔在冠軍戰投出完封勝，獲選大會最有價值球員獎。記者侯永全／攝影

穀保家商今天在黑豹旗全國高中棒球大賽封王，高二投手黃仲翔獨撐7局，以5：0擊敗普門中學，賽後也獲選大會最有價值球員獎，他說：「有點不太敢相信會投出完封勝。」

黃仲翔昨天在4強賽登板先發，對鶯歌工商之戰只投0.2局退場，被揮出兩支安打、保送1次，失1分，今天走出陰霾，成為穀保奪下隊史第3座黑豹旗冠軍的大功臣。

連續兩場重要比賽扛起先發重任，黃仲翔從投不滿1局退場到上演完封勝，投球表現完全不同，他說：「前面比賽太緊張，今天保持平常心。」

黃仲翔昨天只投0.2局就花了28球，今天獨撐全場，用93球成為封王戰勝投，只被揮出兩支安打，出現3次四死球，飆出6次三振，徹底壓制普門打線。

他表示，昨天變化球投不好，今天主要是滑球為主，「投球很亢奮，累了這麼久也要有回報。」

黃仲翔青棒生涯主要以後援任務為主，首次在冠軍賽先發就締造完封勝紀錄，他表示，這是棒球生涯首次投爭霸戰，沒想過會完封對手，就是一直投下去，教練要他別放鬆。

穀保家商在黑豹旗全國高中棒球大賽封王，奪下隊史第3座冠軍。記者侯永全／攝影
穀保家商在黑豹旗全國高中棒球大賽封王，奪下隊史第3座冠軍。記者侯永全／攝影

普門中學 穀保家商 黑豹旗

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