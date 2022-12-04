黑豹旗／生涯首次投冠軍戰超猛 黃仲翔不敢相信完封勝
穀保家商今天在黑豹旗全國高中棒球大賽封王，高二投手黃仲翔獨撐7局，以5：0擊敗普門中學，賽後也獲選大會最有價值球員獎，他說：「有點不太敢相信會投出完封勝。」
黃仲翔昨天在4強賽登板先發，對鶯歌工商之戰只投0.2局退場，被揮出兩支安打、保送1次，失1分，今天走出陰霾，成為穀保奪下隊史第3座黑豹旗冠軍的大功臣。
連續兩場重要比賽扛起先發重任，黃仲翔從投不滿1局退場到上演完封勝，投球表現完全不同，他說：「前面比賽太緊張，今天保持平常心。」
黃仲翔昨天只投0.2局就花了28球，今天獨撐全場，用93球成為封王戰勝投，只被揮出兩支安打，出現3次四死球，飆出6次三振，徹底壓制普門打線。
他表示，昨天變化球投不好，今天主要是滑球為主，「投球很亢奮，累了這麼久也要有回報。」
黃仲翔青棒生涯主要以後援任務為主，首次在冠軍賽先發就締造完封勝紀錄，他表示，這是棒球生涯首次投爭霸戰，沒想過會完封對手，就是一直投下去，教練要他別放鬆。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言