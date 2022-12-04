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黑豹旗／黃仲翔揮別陰霾完封勝 穀保擊敗普門奪下第3冠

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
穀保家商奪下隊史第3座黑豹旗冠軍，黃仲翔成為最大功臣。記者侯永全／攝影
穀保家商奪下隊史第3座黑豹旗冠軍，黃仲翔成為最大功臣。記者侯永全／攝影

黑豹旗全國高中棒球大賽今天在天母球場進行冠軍賽，穀保家商普門中學首次在爭霸戰對決，穀保先發投手黃仲翔獨撐7局演出完封勝，以5：0搶下冠軍，也是隊史第3次封王。

黑豹旗從2017年起，連5屆賽事都由穀保、平鎮高中爭霸，今年是穀保連續6年闖進冠軍賽，黃仲翔強勢表現幫助球隊保住王座，也是2018年後再嘗封王滋味。

黑豹旗已經完成10屆賽事，平鎮今年雖然挑戰4連霸失利，歷年奪下6冠仍是各隊最多，穀保3冠居次，高苑工商也有1冠；普門原來最佳紀錄是2018年季軍，今年抱回亞軍再創隊史新高。

黃仲翔昨天在4強賽登板先發，對鶯歌工商之戰只投0.2局，面對前5棒就投了28球，被揮出兩支安打、保送1次，失1分提前退場，穀保終場3：2 獲勝。

穀保教練團今天決定再給黃仲翔先發機會，他的投球狀況也回穩，一路壓制普門打線，全場只被揮出兩支安打，投出3次四死球，並有6次三振紀錄，用93球完成投球任務，讓普門毫無機會得分。

黑豹旗已經完成10屆賽事，平鎮今年雖然挑戰4連霸失利，歷年奪下6冠仍是各隊最多，穀保3冠居次，高苑工商也有1冠；普門原來最佳紀錄是2018年季軍，今年抱回亞軍再創隊史新高。

穀保家商 普門中學 黑豹旗

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