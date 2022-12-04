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青棒／呂彥青帥氣完成開球 還記得首屆8強賽不敵平鎮
黑豹旗全國高中棒球大賽今天在天母球場進行冠軍戰，由普門中學、穀保家商進行冠軍戰，中信兄弟隊左投呂彥青應邀擔任開球貴賓，他曾在2013年首屆賽事代表高雄市三民高中出賽，當時在8強賽不敵平鎮高中。
黑豹旗2013年開打，呂彥青在8強賽前一戰對善化高中奪勝，幫助球隊晉級；但三民在8強賽打到延長11局4：5不敵平鎮，勝投是目前效力統一獅隊的宋文華，平鎮最後奪下冠軍。
呂彥青說：「由於打擊不好、沒有力量，青棒時期決定改練投手，以前只打過1次黑豹旗，因為首屆賽事已經高三了 。」
兄弟今年完成中職2連霸，全隊目前處於休假狀態，呂彥青表示，會先待在台中洲際球場自主訓練，月底就會有很多隊友一起練球，牛棚教練林恩宇也會陪練，一直練到春訓開訓。
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