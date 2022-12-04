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日職／期待在WBC活躍 吳念庭：對決日本是第一目標
世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，中華隊大名單並未公布，不過日職西武隊台將吳念庭透露已經接受到邀請，接受日媒訪問時也回應，「如果有機會，跟日本對決是我的第一目標。」
中華隊在WBC預賽分在A組，將在台中洲際球場開打，而日本則位在B組，吳念庭若要如願，至少要先從A組出線，還要看八強對戰組合。
中華隊同組的有荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬，晉級沒那麼容易，吳念庭說：「強敵不少，我們還是要去拿下勝利。」吳念庭要回台灣自主練習，配合WBC賽程要更早開始訓練，「預計1月後半就要開始投打練習。」
吳念庭從高中開始到日本留學，在2015年選秀會加入西武隊，他表示：「無論日本或台灣，我都受到不少人幫助，我希望能夠在國際賽有活躍的表現。」
中華隊50人名單已在日前定案，明年1月6日預計提出35人訓練名單、2月7日則要提交正式的30人名單。
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