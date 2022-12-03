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徐生明盃／首屆成員回娘家 曾峻岳小球員變講師

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
第10屆徐生明國際少棒邀請賽今天開幕。圖／徐生明棒球發展協會提供
第10屆徐生明國際少棒邀請賽今天開幕。圖／徐生明棒球發展協會提供

第10屆徐生明國際少棒邀請賽今天開幕，傳統好戲棒球教室今年不僅邀來國內職棒球星，更加入運動科學項目，由TS Jungle團隊診斷揮棒動作，有趣的是，參加過第1屆的曾峻岳如今以講師身分回歸，跟當時合照過的林琨笙一起接受小朋友提問攻勢。

邁入第十年，今年徐生明盃開幕儀式特別溫馨，由第一屆參賽球員陪伴師母謝榮瑤一同開球，也邀請味全龍打擊教練張泰山、球星林智勝、統一獅投手胡智為、富邦悍將林琨笙、劉俊豪、蔣智賢、曾峻岳及旅外好手陳聖平、王彥程等擔任棒球教室指導教練。

曾峻岳就讀台中力行國小時，就參加過第1屆徐生明盃，當時他參加完棒球教室，還和當時擔任講師的林琨笙合照，沒想到第10屆變成一起當講師，感覺很特別。

面對小選手「怎麼樣才能把球投好」、「怎麼樣才能去美國打球」等五花八門的詢問，林琨笙一語道破，「棒球就是從最基本的開始，一個職業球員能拿好幾屆金手套，他的動作一定不會花俏，你們看到的撲接，那些都是自然反應。」

胡智為則提點小球員：「你們如果熱愛棒球，就會花很多時間去練習，怎麼練球、怎麼玩球，是你們現在要學的。贏球，是職棒追求的，而且要先學習怎麼輸，才會知道怎麼贏球。」對於如何能夠旅美，陳聖平的答案很簡單但也不容易，「認真練習。」

第10屆徐生明國際少棒邀請賽今天開幕，統一獅胡智為（左起）、日職東北樂天金鷲王彥程、富邦悍將曾峻岳分享投手之心路歷程。圖／徐生明棒球發展協會提供
第10屆徐生明國際少棒邀請賽今天開幕，統一獅胡智為（左起）、日職東北樂天金鷲王彥程、富邦悍將曾峻岳分享投手之心路歷程。圖／徐生明棒球發展協會提供
第10屆徐生明國際少棒邀請賽今天開幕，第1屆徐生明全國少棒賽球員與師母謝榮瑤（中）、味全龍隊打擊教練張泰山（左二）進行合影。圖／徐生明棒球發展協會提供
第10屆徐生明國際少棒邀請賽今天開幕，第1屆徐生明全國少棒賽球員與師母謝榮瑤（中）、味全龍隊打擊教練張泰山（左二）進行合影。圖／徐生明棒球發展協會提供

棒球 曾峻岳

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