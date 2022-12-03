威力盃／基隆女力撐腰 熊以恩5局完投惜敗

基隆市隊連續五屆參加台彩威力盃都有女力撐腰，今年16人陣容中有5位女將，熊以恩更扛起首戰先發任務，雖難掩緊張，但仍完投5局，只不過球隊仍以3：5輸給苗栗縣隊。

熊以恩從國小四年級就開始隨隊參加威力盃，去年還是後援投手，今年轉型主力先發，她表示：「知道要擔任第一場先發有點緊張，前面球隊領先時有好一點，後面又開始緊張。」

基隆市隊在1局上攻下3分，1局下雖丟掉2分但還握有領先，直到2局下才被追平，僵局在5局下被打破，苗栗縣隊靠著3支安打攻下2分，就此領先到底。

熊以恩以77球投完5局，被敲5支單啊，另有4次三振、2次四壞保送，丟掉5分都是責失，教練單正廷表示，今天這場比賽就是交給她，表現算是中規中矩，在處理對方短打球及危機管理上可以更好，「心態上是有點急了。」

六年級的熊以恩因為看學長打球覺得「好厲害」，因此加入校隊，媽媽看到她的進步，讓弟弟熊以睿也跟著加入，陣中有其他女球員讓熊以恩打起球來更開心，「因為可以跟她們聊天、一起做事。」

基隆市隊是由東光國小單一學校組成，市內打硬式的也僅此一校，需要比賽磨練，單正廷表示：「今天這場沒贏有點可惜，但輸贏不是重點，要讓他們更多比賽經驗。」首戰看來，「守備穩定性要加強，打擊串連度也不夠，主要還是差在經驗。」

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