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黑豹旗／林盛恩中繼好投 穀保黑豹旗連6屆闖冠軍戰

中央社／ 台北3日電
2022黑豹旗全國高中棒球大賽4強上演「新北內戰」，穀保家商3日交手鶯歌工商，穀保靠著林盛恩（左）中繼4.1局無責失分，好投壓制，率隊以3比2拿勝，挺進冠軍戰。圖／中央社
2022黑豹旗全國高中棒球大賽4強上演「新北內戰」，穀保家商3日交手鶯歌工商，穀保靠著林盛恩（左）中繼4.1局無責失分，好投壓制，率隊以3比2拿勝，挺進冠軍戰。圖／中央社

黑豹旗青棒賽4強「新北內戰」，穀保家商今天與鶯歌工商交手，靠著林盛恩中繼4.1局無責失分、最快球速150公里，好投壓制率隊以3比2拿勝、連6屆闖進冠軍戰，明天將與普門中學爭冠。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽4強今天在國體大舉行，穀保家商今天與鶯歌工商交手，穀保派出高二投手黃仲翔先發，但開賽就有狀況，被敲2支安打、投出1次保送，1局沒有投完提前退場，由林盛恩接手中繼。

林盛恩2、3局沒有掉分，4局2人出局後先被敲出安打，接著投出觸身球保送、再被敲出內野安打，隊友守備失誤讓鶯歌跑回1分，但立刻回穩、沒有多掉分數。

林盛恩今天總計用97球投4.1局被敲4支安打，投出3次四死球、3次三振，失掉1分非責失分，好投壓制是球隊搶勝功臣，也拿下勝投。

鶯歌今天1局上先拿1分，穀保1局下追分，靠著保送、盜壘、簡煜恩安打送回追平分，簡煜恩盜上二壘，劉俊緯適時二壘打送回超前分，穀保2局再起攻勢，靠著保送、邱鑫、簡煜恩接連安打多添1分保險分。

穀保順利拿下勝利，連6屆闖進黑豹旗冠軍戰，明天將與首度闖進冠軍戰的普門中學爭冠，普門力拚隊史首冠，穀保則要拚隊史第3冠。

穀保家商 普門中學 黑豹旗 棒球

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