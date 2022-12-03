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威力盃／宜蘭陳宥瑞少棒好投 喜歡拿莫．伊漾帶歡樂

中央社／ 花蓮3日電
2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽3日開打，宜蘭縣首戰派出陳宥瑞先發，投5局失2責失分，率隊以7比3拿勝。圖／中央社
2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽3日開打，宜蘭縣首戰派出陳宥瑞先發，投5局失2責失分，率隊以7比3拿勝。圖／中央社

花蓮台彩威力盃少棒賽開打，宜蘭縣首戰與高雄市交手，宜蘭縣陳宥瑞先發5局2責失分，率隊以7比3拿勝，教練看好能球速突破110公里，陳宥瑞偶像是在場上帶給大家歡樂的拿莫．伊漾

2022年第10屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天開打，宜蘭縣以「小辣椒」三星國小代表參賽，首戰與高雄市交手，兩隊前3局打完2比2僵持不下，宜蘭縣4局上靠著對方投手有狀況，單局4次四死球擠回超前分。

宜蘭縣6局再起攻勢，靠著安打、保送、失誤跑回1分，再靠著陳宥瑞安打送回1分，莊海瑞補上安打，一棒2分替球隊多添保險分。

陳宥瑞是今天的先發投手，首局稍微有狀況失掉2分，2局過後回穩，2到5局沒有失掉分數，6局續投有狀況，接連被敲2支安打後退場，莊海瑞後援登板，連抓3個出局數，讓高雄市跑回1分、這1分算在先發投手身上。

宜蘭縣隊總教練黃郁翔表示，從10月開始桃園盃、金龍盃、重光盃、中信盃到台彩盃，比賽比較密集，球員目前處於疲勞期，打擊狀況沒有這麼好，此批球員先發僅有4名6年級球員，以5年級球員為主體，另外還有1名4年級球員。

今天2任投手都是6年級的球員穩定性佳，陳宥瑞資質很好，但調適低潮的能力較不足，從4年級就開始有外出比賽的經驗，5年級球速就可以投到105公里，目前最快球速108公里，協調性、爆發力都很好，如果繼續成長，110公里不是問題，但因先前重光盃表現不好後、有遇到一段低潮。

黃郁翔表示，陳宥瑞重光盃之後自信心有點受到影響，投手和打擊方面都有，不然絕對不是只有這樣的實力。

陳宥瑞的哥哥是2017年U12世界盃棒球賽國手簡煜恩，陳宥瑞表示會開始打球是受到哥哥的影響，被問起哥哥是偶像嗎？他笑說偶像有很多，最喜歡中職味全龍隊野手拿莫．伊漾，「因為拿莫．伊漾在場上感覺很歡樂，也想要跟他一樣變得很會唱歌」。

拿莫．伊漾 棒球

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