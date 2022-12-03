威力盃／唱吳宗憲名曲練膽 花蓮藍首戰大勝劍指四強

第十屆台彩威力盃今天在花蓮國福球場開打，地主主力齊聚的花蓮藍隊以20：0「扣倒」苗栗縣隊，要朝四強目標邁進，總教練陳智培的祕技是，讓小朋友唱歌「練膽」。

花蓮藍隊首戰猛敲16支安打，加上對手5次失誤「助攻」，分別在第1局得5分、第2局7分、第3局8分，只打4局就提前結束比賽；三名投手聯手完封，先發的高聖凱2局僅被敲1安，拿下勝投，另外黃譯皜、陳勝翔各投1局。

擊敗苗栗縣隊後，花蓮藍隊傳出了合唱歌聲，在唱著吳宗憲的名曲「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」，總教練陳智培笑稱，因為觀察到小朋友在夜間課輔的時候愛唱歌，特別用這樣的方式去磨練他們的默契、抗壓能力。

今年因卡到縣內盃賽，由太巴塱、中原、瑞穗、新城國小組成的花蓮藍隊，集訓1個多月時間比過去略少，陣容以投手為主，打擊上缺乏大砲型打者，因此以安打為主。

陳智培坦言，作為地主當然會有壓力，剛開賽也遇到些小狀況，但有及時回穩，「第1局得到比較多分後，就比較放得開，分數上是滿意，但內容還有進步空間，扎實的安打要更多一點。」

第二棒黃譯皜4打數敲出4支安打，有3分打點、3分得分，陳智培指出，上壘率、擊球率高是黃譯皜的打擊特色，另外第四棒邱祖昂是有長打能力的選手，今天僅敲出一支二壘打，「期待他再發揮」。

黃譯皜表示，自己是從小學三年級因為同隊的柯彥勛開始打棒球，投打相比自認打擊能力更好，喜歡的球員是中信兄弟的王威晨，作為同樣花蓮出身的球員，也很想跟他一樣進軍職棒。

陳科睿是花蓮藍隊的歌藝擔當，在爸媽耳濡目染下，拿手歌曲是草蜢的「失戀陣線聯盟」，至於打棒球起源是因看到親戚林智勝（味全龍隊）、陳俊秀（樂天桃猿隊）打球才燃起興趣。 第十屆台彩威力盃今天在花蓮國福球場開打，花蓮藍隊賽後在場邊引吭高歌。記者蘇志畬／攝影

商品推薦