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中職／騎士精神整裝再出發 眾悍將化身團長領軍棒球營

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦慈善基金會舉辦悍動希望公益棒球營，邀請花蓮新城國小、雲林饒平國小、嘉義大同國小、新北中港國小、新北民安國小等棒球隊的小球員齊聚新莊棒球場，一圓孩子們的職棒體驗夢。圖／富邦慈善基金會提供
富邦慈善基金會舉辦悍動希望公益棒球營，邀請花蓮新城國小、雲林饒平國小、嘉義大同國小、新北中港國小、新北民安國小等棒球隊的小球員齊聚新莊棒球場，一圓孩子們的職棒體驗夢。圖／富邦慈善基金會提供

富邦慈善基金會今天舉辦「2022悍動希望公益棒球營」，邀請花蓮新城國小、雲林饒平國小、嘉義大同國小、新北中港國小、新北民安國小等棒球隊的小球員齊聚新莊棒球場，由富邦悍將王勝偉范國宸、王正棠、陳仕朋申皓瑋戴培峰江少慶及劉家豪教練，組成豪華教練陣容，於上午「悍將騎士團」化身團長與關主，培訓小球員棒球技能，下午則擔任騎士爭霸賽指導教練，一圓孩子們的職棒體驗。

悍動希望公益棒球營去年因為疫情停辦，今年回歸，富邦慈善基金會執行長蔡明純表示，富邦的品牌精神是「正向力量成就可能」，運動是與正向力量最契合的表現，因此基金會善用集團兩個職業球隊的資源，每年都邀請球員共襄盛舉，參與公益棒球營、籃球營，讓這些對棒球、籃球有夢的孩子，有好的管道可以學習。

今年棒球營以悍將騎士精神為主軸，小球員隸屬不同騎士團，以小騎士身分進行全日挑戰，完成後可獲得專屬騎士徽章及獎項加冕。上午的「悍將騎士團」訓練，以寓教於樂的方式設計關卡，由悍將球員親身指導小球員的投球、打擊、守備及短打技巧。

擔任「強打少年團」團長的申皓瑋表示，今年是第二年參加公益棒球營，在休賽季可以參與這個活動很有意義，感覺得到孩子們對棒球滿滿的熱情，應援教學時小球員狂熱的唱歌跳舞應援讓他印象深刻，希望他們可以一直以這樣快樂的心情繼續愛棒球。

下午的悍將騎士爭霸賽採分組循環賽，讓每一個騎士團都有機會爭取冠軍，考驗小球員們與新隊友及教練迅速磨合的能力，同時加強他們的團隊合作能力。

擔任「王拔團」團長的王勝偉說，今天自己帶領的小朋友雖然在預賽二連敗，但成績不是最重要的，逆境反而讓孩子們有機會學習團隊合作，他也以自身的熱情感染孩子們，希望現階段的小球員可以擁有更多對棒球的愉快回憶，他相信有充沛的熱情支撐，這條棒球路就能走得長久。

爭霸賽結束後，來到感性的騎士團長分享時間，范國宸鼓勵小球員，面對棒球最重要的是心態要健康，對自己有正向信心，認真去了解自己做不好的地方，再做到好就對了，江少慶也分享經驗：「勇於面對失敗，因為失敗久了一定會成功，那一刻你就會發光。」

申皓瑋和小球員一起擺出勝利姿勢，幫隊友應援。圖／富邦慈善基金會提供
申皓瑋和小球員一起擺出勝利姿勢，幫隊友應援。圖／富邦慈善基金會提供

棒球 申皓瑋 王勝偉 江少慶 范國宸 陳仕朋 戴培峰 富邦悍將

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