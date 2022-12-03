威力盃／地主花蓮旗開得勝 威力彩叔叔十年孕育感動夢

第十屆花蓮台彩威力盃今天開打，來自全國20支隊伍要角逐最高100萬元的冠軍獎金，地主花蓮藍隊旗開得勝，而衛冕軍桃園市隊也輕騎過關，就看12月6日由誰爭冠。

慶祝十年有成，威力盃今年特地將開幕儀式移往戶外大草地，園遊會加上露天電影院，讓小朋友們經歷一天激戰後，好好放鬆身心，而包括花蓮縣長徐榛蔚、台彩董事長薛香川、台彩董事兼發言人黃志宜等人都到場參與。

徐榛蔚特別感謝這位不願具名的「威力彩叔叔」，願意捐出所得獎金，培育花蓮當地少棒成長，能夠連續舉辦十年不容易，也希望小朋友在場上好好發揮，以球會友、盡其在我。

薛香川指出，不少億元大獎得主願意捐贈做公益，締造善的循環，而「威力彩叔叔」的故事更是傳奇，2012年開出的18.16億元頭彩，由他與另外兩人平分，來自花蓮的他選擇捐出1.2億元，從2013年開始，年年在花蓮舉辦威力盃，「因為小時候家境不好，沒辦法繼續打棒球，決定這樣的方式去圓夢。」

這筆捐助交由台彩公司及中國信託慈善基金會，用以支持賽事，薛香川表示，每年在這裡能夠順利舉辦比賽，要感謝花蓮縣政府，縣長以及各個有關單位、花蓮縣體育會等等的協助，才能讓比賽每年如期舉行，讓小朋友有個揮灑的舞台。

代表致感謝詞的是花蓮藍隊的羅歐‧嘎助，因從小看爸爸打球的帥氣模樣而愛上棒球，特別感謝這位威力彩叔叔，因為他的善念，才能夠在家鄉代表花蓮出戰，讓家人看到自己的表現，「我就像個背負期待出征的勇士，為家鄉爭取最高榮譽。」

花蓮藍隊今天首戰就以20：0大勝苗栗縣隊，為晉級淘汰賽搶下好彩頭，另一支花蓮紅隊則與彰化縣隊以10：10握手言和；上屆冠軍桃園市隊則是以10：0擊敗雲林縣隊，首日賽事確定取得分組第一的僅有南投縣、新北市兩隊，其餘隊伍明天繼續爭取剩下12張淘汰賽門票。 第十屆花蓮台彩威力盃開幕典禮，台灣彩券董事長薛香川到場分享威力彩叔叔的故事。記者蘇志畬／攝影 第十屆花蓮台彩威力盃開幕典禮，全國20支隊伍要角逐最高100萬元的冠軍獎金。記者蘇志畬／攝影

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