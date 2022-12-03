中職／生涯第10獎終於來自一軍 陳文杰獎盃櫃還有空位

生涯收集9座二軍個人獎項後，中信兄弟隊外野手陳文杰職棒生涯第10座獎盃，終於來自一軍，對於收藏方式，陳文杰笑答：「應該是會放在一起啦！但意義確實不一樣。」

陳文杰生涯在二軍掃蕩9座個人獎，包括打擊王、安打王都是3連霸，2座盜壘王和1座打點王，前幾年兌現在一軍場上的成績卻一直大打折扣，被虧是「二軍王」；直到去年開始看到蛻變，今年更進一步打出打擊率3成、110安的生涯年，也帶回金手套外野手。

陳文杰透露，花蓮老家有個透明櫃子用來收藏獎盃，先前的9座二軍獎項都放在那裡，這座一軍獎盃，預計也會放進同個櫃子裡收藏，但對自己意義確實不同。

「畢竟二軍真的拿了滿多，有點不想再拿，因為那代表在二軍待的時間比較久。」這座一軍獎盃到手，「有點不知道怎麼講那個感覺，滿喜樂的。」被問到9座二軍獎盃應該已經塞爆櫃子，陳文杰笑說，「三層的，還有空位、還可以放。」

陳文杰的IG今年異常低調，往年都會分享自彈自唱影片，今年卻在農曆過年的更新之後，一路靜悄悄到兄弟封王後才再度更新，以為是刻意戒社群網站，但其實只是沒有更新靈感。

「也沒有刻意，只是單純不知道要po什麼。」對於球迷詢問何時可以再看他自彈自唱，陳文杰也沒有答案，「可能歌曲唱完了，沒什麼歌可以彈了。」

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