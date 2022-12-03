快訊

民進黨敗選後再「喬位子」 施明德：汙垢藏其中、2024可能再敗

惡火吞苗栗民宅竄濃煙…祖父嗆醒報案 3姊弟搶救不治

500趴2022／國際名廚江振誠「初心牛肉麵」大排長龍 粉絲周日想再來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟保護名單外好菜 助總提示有頗受看好的投手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行。記者曾原信／攝影

台鋼雄鷹隊第一次擴編選秀將在12月5日放榜，中信兄弟隊的農場深厚，被預期保護名單外的選手可能有不少「珍珠」，總教練林威助提示，有當初選進時頗看好的投手，若台鋼青睞，他也期待看到選手換個環境後發光。

雄鷹隊成為中職第6隊投入中職戰場，按規定要參與兩次擴編選秀，第一次放榜時間已近，雄鷹隊要在5日下午2點前提交指名球員，選秀結果預計於下午5點前公布。

兄弟的農場深度雄厚，名單最受矚目，林威助透露抉擇過程，一、二軍主管共同開會，一起挑選選手，年紀、守位、天花板都是考量，「只有30個名單，終究還是要選，每位選手被挑，我們都會覺得滿可惜，畢竟也在這裡一段時間，但也只能祝福。」

林威助進一步指出，除了有長打好手外，也有進來時頗受看好的投手，「有幾個投手選進來時，是我們覺得滿有能力的，那看台鋼如果選到，會不會在不同環境有不同想法，搞不好會刺激到選手，如果可以在別隊有更好成績，對他的職業生涯、對整個台灣棒球成績會有幫助。」

按規定，雄鷹隊可從每隊各挑1至2人，兄弟的名單是否可能有2人獲得青睞？林威助表示，「如果台鋼有經費當然有可能，也要看他們目前需求，要培養自己的投手、野手，若位置重複也可能影響到出賽場次。」

台鋼雄鷹 林威助 選秀

延伸閱讀

中職／平野惠一被封王車潮震懾 助總要他明年別遲到

中職／封王獲母親擊掌 林威助：金本知憲的吻就不必了

中職／林威助2連霸史上第8人 明年挑戰4大傳奇教頭紀錄

中職／林威助率兄弟封王 日媒也關心「壓倒性勝利」

相關新聞

中職／台北遊行史上第一隊 助總預約兄弟3連霸再來

遊行遊進台北，中信兄弟隊今天成為中職史上第一支在首都封王遊行的球隊，中午12點隊伍從台北市政府出發，駛向南港中國信託金融...

中職／兄弟保護名單外好菜 助總提示有頗受看好的投手

台鋼雄鷹隊第一次擴編選秀將在12月5日放榜，中信兄弟隊的農場深厚，被預期保護名單外的選手可能有不少「珍珠」，總教練林威助...

中職／連經紀公司都敲碗的IG 呂彥青看漲粉先鎖定小白

球迷「敲碗」敲到都要碎了，呂彥青終於在昨天將IG帳號改設公開，追蹤人數在一夕之間從200多暴漲到1萬2000多人，他先是...

黑豹旗／擊碎平鎮四連霸夢 普門首度打進冠軍戰

平鎮高中四連霸夢碎，中信盃黑豹旗青棒賽今天四強賽中，普門中學在延長賽8局上靠著林楷峯一棒清壘，三分打點超前比數，加上8局...

圖輯／「百萬象迷」夾道 中信兄弟封王遊行台北場爆滿

中華職棒中信兄弟隊首度於台北市區舉行封王二連霸遊行，人潮絲毫不遜色於台中場，現場吸引20萬人次球迷，有些球迷甚至騎車一路...

黑豹旗／韋宏亮危機登板穩守 鶯歌晉4強

黑豹旗青棒賽8強鶯歌工商今天與大理高中交手，鶯歌抓準對方投手、守備有狀況搶分，韋宏亮危機時後援登板穩守，率隊以2比0拿勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。