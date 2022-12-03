中職／兄弟保護名單外好菜 助總提示有頗受看好的投手

台鋼雄鷹隊第一次擴編選秀將在12月5日放榜，中信兄弟隊的農場深厚，被預期保護名單外的選手可能有不少「珍珠」，總教練林威助提示，有當初選進時頗看好的投手，若台鋼青睞，他也期待看到選手換個環境後發光。

雄鷹隊成為中職第6隊投入中職戰場，按規定要參與兩次擴編選秀，第一次放榜時間已近，雄鷹隊要在5日下午2點前提交指名球員，選秀結果預計於下午5點前公布。

兄弟的農場深度雄厚，名單最受矚目，林威助透露抉擇過程，一、二軍主管共同開會，一起挑選選手，年紀、守位、天花板都是考量，「只有30個名單，終究還是要選，每位選手被挑，我們都會覺得滿可惜，畢竟也在這裡一段時間，但也只能祝福。」

林威助進一步指出，除了有長打好手外，也有進來時頗受看好的投手，「有幾個投手選進來時，是我們覺得滿有能力的，那看台鋼如果選到，會不會在不同環境有不同想法，搞不好會刺激到選手，如果可以在別隊有更好成績，對他的職業生涯、對整個台灣棒球成績會有幫助。」

按規定，雄鷹隊可從每隊各挑1至2人，兄弟的名單是否可能有2人獲得青睞？林威助表示，「如果台鋼有經費當然有可能，也要看他們目前需求，要培養自己的投手、野手，若位置重複也可能影響到出賽場次。」