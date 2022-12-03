中職／連經紀公司都敲碗的IG 呂彥青看漲粉先鎖定小白

球迷「敲碗」敲到都要碎了，呂彥青終於在昨天將IG帳號改設公開，追蹤人數在一夕之間從200多暴漲到1萬2000多人，他先是喊出「目標超越威晨」，1秒改目標，「先鎖定小白好了」。

呂彥青昨天將IG帳號改設公開，引起球迷驚呼，等了那麼久終於等到它，今天被問到為何心血來潮，呂彥青掛起招牌的尷尬笑容。他解釋，之前覺得還是希望要有自己的私人空間，所以才一直鎖住，「一直被很多球迷敲碗，被經紀公司敲碗。」

改變心意的關鍵，呂彥青說：「想說還是要開一下，回饋支持我的球迷。」

未公開IG時，呂彥青的追蹤人數約200多人，球迷的要求追蹤一直堆著越堆越多，直到他改設公開的一瞬間，全數都變「已追蹤」，讓他的追蹤數一夕暴增，加上球迷之間互報呂彥青的IG終於打開了，追蹤人數持續上揚。

「今天早上看好像1萬1左右，沒想到會這麼可怕。」呂彥青笑說，「希望可以超越威晨，啊目標先鎖定小白好了，昨天看小白也滿多的。」