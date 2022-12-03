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中職／台北遊行史上第一隊 助總預約兄弟3連霸再來

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影

遊行遊進台北，中信兄弟隊今天成為中職史上第一支在首都封王遊行的球隊，中午12點隊伍從台北市政府出發，駛向南港中國信託金融園區，球迷一路尾隨，參與人數粗估20萬，一路上的車陣、人陣塞爆，讓呂彥青看了直呼對民眾很不好意思。

兄弟連兩年稱霸台灣大賽，去年在台中、台北都有舉辦感謝祭，但遊行僅限於台中，今年在台中、台北各「遊」一次，號召「北爪」也一起上街同樂，感受百萬象迷凝聚力。

總教練林威助表示，「去年、今年封王遊行都在台中，很感謝舉辦一場台北市的遊行，和北部球迷共享榮耀。」他也向球迷預約，「期待明年3連霸繼續回到這裡，和百萬象迷繼續封王活動。」

參與台北場遊行的象迷人數，相比台中場有過之而無不及，球團粗估加上感謝祭人數，應有20萬之譜。

呂彥青沿途看球迷把道路都塞爆，直呼很不好意思，「台北車流量本來就比較大，看路上塞爆，對其他民眾滿不好意思，也感謝那麼多球迷來參與，滿開心。」被問到下次挑戰北、中、南各辦一場遊行，呂彥青直率回應：「這樣好累喔！」

台北場遊行路線為新仁愛路段出發→仁愛路四段→復興南路一段→（光復國小）忠孝東路四段→（春光公園）忠孝東路五段→（南港站）忠孝東路七段→研究院路一段→經貿二路→南港中國信託金融園區，回到南港總部後，將緊接著舉辦一系列感謝祭活動。

途中行經大巨蛋，球迷高舉「大巨蛋三連霸」布條，期望明年在大巨蛋拋彩帶，球員也竊問起：「什麼時候可以在裡面打？」被問到是否希望明年可以在大巨蛋拋彩帶，呂彥青說：「希望趕快好，可以在裡面比賽，進去享受室內的場地。」

中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊今天舉辦台北場封王遊行，粗估20萬象迷參與。記者曾原信／攝影

呂彥青 中職 中信兄弟

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