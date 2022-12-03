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黑豹旗／擊碎平鎮四連霸夢 普門首度打進冠軍戰
平鎮高中四連霸夢碎，中信盃黑豹旗青棒賽今天四強賽中，普門中學在延長賽8局上靠著林楷峯一棒清壘，三分打點超前比數，加上8局下守成，最終就以4：1拿下勝利，普門隊史首度打進冠軍戰。
黑豹旗至今邁入第10屆，平鎮過去囊括6座冠軍，包括2019到2021年的三連霸，為現今青棒強權代表，但今天輸給普門後落入季軍戰，平鎮上次沒進入冠軍賽已是2014年；普門過去隊史最佳是2018年的季軍，今年確定刷新紀錄。
今天1局上普門就先得分，靠著高昱希三壘安打加上潘信安的適時安打先馳得點，而平鎮雖然前5局都有攻勢，卻欠缺臨門一腳，直到6局下1出局二、三壘有人時，才靠著張趙紘高飛犧牲打追平比數。
7局打完雙方分數沒變，黑豹旗採7局制，8局開始進入延長賽突破僵局制，8局上普門在1出局後靠觸身球形成滿壘，林楷峯敲出二壘安打清空壘包，一口氣取得3分領先，而8局下平鎮未能添加分數，就由普門取得冠軍戰門票。
普門先發投手呂昱廷5局失1分，顏承恩中繼1局加上林育辰後援2局聯手守成，由林育辰拿下勝投；平鎮先發林維恩7局被敲5安打，有8次三振，失1分，王彥恩後援1局失3分，僅1分責失分，承擔敗投。
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