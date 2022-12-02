黑豹旗／韋宏亮危機登板穩守 鶯歌晉4強

黑豹旗青棒賽8強鶯歌工商今天與大理高中交手，鶯歌抓準對方投手、守備有狀況搶分，韋宏亮危機時後援登板穩守，率隊以2比0拿勝、晉級4強，明天4強將是「新北內戰」。

2022年中信盃黑豹旗全國青棒錦標賽8強在國體大棒球場舉行，鶯歌工商與大理高中交手，兩隊前3局打完沒有拿下分數，4局張浩禶、游承勳接連安打先拿1分，再靠著滾地球、保送、失誤多跑回1分保險分。

鶯歌先發投手徐翔聖投6局僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次觸身球保送，無失分，曾奕翔中繼投0.1局被敲2支安打、投出1次保送，7局壘上有人危機，鶯歌換上投手韋宏亮後援，抓下最後2個出局數、替球隊守住勝利。

鶯歌總教練王傳家表示，雨勢和氣溫低都是挑戰，無論打擊還是投手都會受到影響，雖然天氣狀態嚴苛，但還是要想辦法突破，今天幾次得點圈有人機會沒有把握住，最後可以拿下比賽勝利，主要是對方失誤時機球員有把握機會搶分。

鶯歌此次投手戰力不錯，王傳家說，今天後援關門的韋宏亮和陣中投打二刀林鉑濬算是現階段球隊最穩定的2名投手，今天先發投手徐翔聖也是可用之兵，投手群有慢慢成長起來。

鶯歌過去黑豹旗隊史最佳成績也是4強，明天4強「新北內戰」將與穀保家商交手，鶯歌今年在市長盃擊敗穀保家商，王傳家表示，相信明天比賽會很精彩，每經過一次硬仗，球員們都可以累積經驗、不斷成長。

受媽媽影響愛上棒球 台日混血徐翔聖黑豹旗好投

2022黑豹旗全國高中棒球大賽持續展開，鶯歌工商陣中台日混血投手徐翔聖（中）2日在8強戰先發登板，6局好投率隊晉級4強。 中央社

鶯歌工商投手徐翔聖的媽媽是日本人，跟著媽媽看日職阪神虎隊比賽愛上棒球、偶像是藤川球兒，他今天在黑豹旗6局無失分好投率隊晉級4強，總教練王傳家期許他球速可以再提升。

鶯歌工商高二投手徐翔聖今天在黑豹旗青棒賽8強先發對大理高中，投6局僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次觸身球保送，無失分，最快球速140公里，率隊以2比0拿勝、晉級4強，徐翔聖是勝投。

鶯歌總教練王傳家表示，徐翔聖今天投得不錯，但有些時候球數都先處於落後，是需要改進的地方，變化球的發揮比較沒有這麼理想，但也可能是因為風大的影響，在這樣的天氣狀態可以投到140公里已經不錯了。

王傳家表示，徐翔聖這段時間進步蠻多的，本身是控球類型的投手，但教練團有協助他持續強化身體素質，希望球速可以再提升，目標極速提升到143、145公里，均速也可以拉至138、140公里。

徐翔聖表示，今天表現沒有到很好，變化球狀況不好、都以直球為主，一直以來都不算球速快的投手，明白控球更重要。

同樣是高二投手，隊友韋宏亮、林鉑濬已經是陣中穩定的投手戰力，徐翔聖表示，大家都是好同學，也是很好的競爭對手，林鉑濬球速快、壓制力很好，韋宏亮變化球很強、速度也不慢。

徐翔聖的媽媽是日本大阪人，徐翔聖雖然在台灣出生，但幼稚園時期有在日本生活過一段時間，中文、日文都會講，媽媽是阪神虎隊球迷，受媽媽影響也開始看棒球、覺得棒球很有趣才開始打球，偶像是阪神虎隊退役球員藤川球兒，也有想過到日本讀書打球，但目前沒有確定。