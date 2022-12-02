日職／公告契約保留球員 王柏融程序上「自由」了

日本職棒各隊今天公布契約保留名單，王柏融的名字也從即日起正式出現在自由契約名單中，意即身分屬於自由球員，雖然先前「日刊體育」報導他將以育成合約重返火腿，但尚未正式公告，按規定即日起各隊可與他自由接觸。

每年12月2日為各隊公布契約保留名單的日子，確定不留用或議約破局的洋將，就不會出現在這份名單中，如樂天放進宋家豪，代表明年繼續作為樂天的外援。

宋家豪在返台公開活動上就曾提到，明年是與樂天2年合約的第2年，今天日媒也報導他的續留消息，宋家豪透過球團表示，「很開心明年能繼續以樂天金鷲的一員出戰，我想從仙台，幫助東北、幫助球隊拿下日本一，希望大家明年繼續為我加油。」

台灣選手共有3人出現在這份名單上，除了宋家豪外，還有西武獅隊吳念庭、歐力士隊張奕。

未在契約保留名單中的選手，則會納入自由契約名單，王柏融的名字也在今天出現在其中，先前「日刊體育」報導他與火腿簽下育成合約，但尚未有正式公告，經紀公司也表示以球團公告為準，按規定目前屬於自由球員。