聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／公告契約保留球員 王柏融程序上「自由」了
日本職棒各隊今天公布契約保留名單，王柏融的名字也從即日起正式出現在自由契約名單中，意即身分屬於自由球員，雖然先前「日刊體育」報導他將以育成合約重返火腿，但尚未正式公告，按規定即日起各隊可與他自由接觸。
每年12月2日為各隊公布契約保留名單的日子，確定不留用或議約破局的洋將，就不會出現在這份名單中，如樂天放進宋家豪，代表明年繼續作為樂天的外援。
宋家豪在返台公開活動上就曾提到，明年是與樂天2年合約的第2年，今天日媒也報導他的續留消息，宋家豪透過球團表示，「很開心明年能繼續以樂天金鷲的一員出戰，我想從仙台，幫助東北、幫助球隊拿下日本一，希望大家明年繼續為我加油。」
台灣選手共有3人出現在這份名單上，除了宋家豪外，還有西武獅隊吳念庭、歐力士隊張奕。
未在契約保留名單中的選手，則會納入自由契約名單，王柏融的名字也在今天出現在其中，先前「日刊體育」報導他與火腿簽下育成合約，但尚未有正式公告，經紀公司也表示以球團公告為準，按規定目前屬於自由球員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言