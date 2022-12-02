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中信盃少棒賽 新竹縣「內戰」包辦冠、亞軍

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣關西國小在中信盃少棒組奪得亞軍。圖／縣府提供
新竹縣關西國小在中信盃少棒組奪得亞軍。圖／縣府提供

「2022年第九屆中信盃全國棒球錦標賽」11月28日在屏東落幕，新竹縣小將抱回3項大獎，由中山國小、關西國小分別在少棒組勇奪冠、亞軍，關西國中則在青少棒組摘得亞軍，打響新竹縣棒球實力。

新竹楊文科縣長說，在全國數支傳統勁旅都參賽的中信盃，關西國中、中山國小、關西國小能夠奪得佳績，將冠、亞軍都帶回新竹縣，實在不簡單，肯定選手的努力，也感謝教練們的指導與付出，幫助孩子勇敢追夢。

縣府教育局表示，關西國中在去年中信盃青少棒組中奪得冠軍，今年依然火力全開，經過3天激戰獲得亞軍，其中趙錫安更拿下此次賽事中的投手獎。

教育局說，中山國小以及關西國小是縣內成軍歷史悠久的少棒隊，今年中信盃少棒組冠軍戰，竹縣少棒隊首次展開精彩「內戰」，由中山國小先發投手羅浩翰完投壓制關西國小，帶領球隊以4比3獲勝；這是繼2017年後，相隔5年中山國小再度抱回中信盃少棒冠軍，也是該隊第2座金盃。關西國小雖以1分惜敗「自己人」，但能在眾多學校中脫穎而出戰到最後，也值得鼓勵。

少棒組個人獎部分，中山國小羅浩翰獲打擊獎、關西國小林俊熙獲打點王、中山國小張擎獲投手獎、關西國小涂宥靖獲三振王、中山國小羅盛為得最佳美技獎；總冠軍MVP由中山國小傅易聖奪獎、最佳教練獎則由中山國小教練蔡育勝拿下。

新竹縣中山國小榮獲中信盃少棒組冠軍。圖／縣府提供
新竹縣中山國小榮獲中信盃少棒組冠軍。圖／縣府提供
新竹縣關西國中獲中信盃青少棒組亞軍。圖／縣府提供
新竹縣關西國中獲中信盃青少棒組亞軍。圖／縣府提供
新竹縣關西國中獲中信盃青少棒組亞軍。圖／縣府提供
新竹縣關西國中獲中信盃青少棒組亞軍。圖／縣府提供

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