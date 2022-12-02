黑豹旗／楊峻翔初亮相穩守 穀保連10屆晉級4強

黑豹旗青棒賽8強穀保家商今天與稻江商職交手，兩任投手蕭齊、楊峻翔聯手壓制不失分，率隊以12比0、5局拿勝，連10屆晉級4強，潛力高一投手楊峻翔黑豹旗初亮相速度發揮不錯。

2022年中信盃全國高中棒球大賽8強今天在國體大棒球場舉行，穀保家商與稻江商職交手，穀保先發投手蕭齊總計投4局被敲4支安打，投出2次保送、6次三振，最快球速148公里，楊峻翔後援投1局被敲1支安打、投出2次三振，兩人都沒有掉分。

穀保打線也有發揮，團隊敲出8支安打，3棒劉俊緯單場2安3打點、打擊表現最亮眼。今天比賽雖然一度因為雨勢暫停，但穀保球員沒有受到太大的影響，順利拿下勝利、黑豹旗連續10屆都晉級4強。

穀保總教練周宗志受訪表示，今天先發投手蕭齊剛開賽變化球的控制能力沒有很好，他本來就屬於進入狀況比較慢的球員，比賽因雨暫停後再回到場上，感覺反而越投越好。

穀保5局換上高一投手楊峻翔登板，黑豹旗初亮相也有不錯表現，最快球速140公里。周宗志表示，楊峻翔國中時期最快球速就可以投到142公里左右，近期有控制他的投球量，今天黑豹旗初登板看起來速度維持的不錯，但兩好球之後控球有點落差，可能太想要出力、把打者三振，是需要學習的地方。

周宗志提到，楊峻翔國中時期也曾擔任游擊手，球隊希望他可以二刀發展，但球員本身傾向專職投手，目前還是有要求他打擊要維持練習，等到高二投球部分穩定一點後，可能會是會讓他加入打擊出賽。

劉俊緯黑豹旗2安3打點 拚選秀打擊穩定是優勢

黑豹旗青棒賽穀保家商8強與稻江商職交手，穀保U18世界盃國手劉俊緯單場2安3打點、率隊晉級4強；劉俊緯目標明年挑戰中職選秀，總教練周宗志點出穩定是優勢、守備傳球要提升。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽8強在國體大棒球場舉行，穀保家商與稻江商職交手，3棒打者劉俊緯單場2安3打點、打擊表現最亮眼，率隊以12比0、5局拿勝，連續10屆闖進4強。

劉俊緯是今年U18世界盃棒球賽國手，總教練周宗志表示，劉俊緯在世界盃期間感覺壓力蠻大的，整個系列賽打起來跟教練團預期有點落差，但經過世界盃洗禮，發現他回國後比賽與投手的應對，適應能力更快，面對沒有碰過的投手，可能在旁邊觀察或者1個打席之後就可以調整攻擊策略。

劉俊緯是穀保的隊長又扛中心棒次，也已經設下目標明年挑戰中職選秀，周宗志表示，劉俊緯今天表現算是正常範圍，但如果可以再突破就可以更好。

游擊手劉俊緯從高一開始就是陣中表現很穩定的球員，每個盃賽打擊率落差都不會太大，穩定維持在3、4成間，周宗志表示，高中生容易起伏較大，但這種狀況在劉俊緯身上很少看到，也是他的優勢，但守備方面，傳球的穩定度和準度可以再提升。

劉俊緯表示，U18正式賽開打自己的狀況其實不算好，一直到複賽後半段才慢慢找回擊球的感覺和出棒的積極度，國外走一遭，看到國外不同的打球風格和細膩度，對未來的棒球路也有幫助。

多了U18世界盃國手光環，教練團也提醒外界會用不同的眼光審視他們，劉俊緯表示，更要保持平常心，練習時把該做的事情做好、表現落差就不會太大。

穀保巨投蕭齊歸零再出發 看運動員勵志書學會思考

穀保家商身高197公分「巨投」蕭齊潛力備受看好，U18集訓遇挫折，一個半月的冷靜重新歸零，看運動員勵志書調整心情也學會思考找方法，今天黑豹旗先發4局無失分最速148公里。

穀保家商投手蕭齊高一開始就是備受教練團期待的潛力好手，今年也有被選入U18世界盃棒球賽培訓隊集訓名單，但藍白賽表現不佳，他坦言那時候有點受傷，表現不好退場後也有哭，但因此知道自己的不足。

穀保家商總教練周宗志表示，U18集訓前就有跟蕭齊溝通過，「讓他加入集訓就是希望透過跟全國好手比賽，適應高強度的訓練和張力，知道他很緊張，後來沒有留在代表隊名單，也有禁止他丟球一段時間，希望他把不好的東西丟掉、重新歸零、重新開始」。

周宗志表示，這段期間感覺到蕭齊思考很多，知道怎麼找方法解決問題，蕭齊高一時比較沒自信，現在投手丘上就算有點小狀況，他還是可以相信自有能力去面對、解決打者，心態進步蠻多的，也是他做得最好的地方。

蕭齊說，遇到挫折時難免會有想放棄的時候，結束U18集訓過後那段時間，看了很多運動員的勵志書和電影，像是NBA球星「字母哥」安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）的書，很欣賞其對工作的執著和熱情。

U18集訓結束後冷靜了約一個半月才開始丟球，那期間有跑步、維持體能，也不斷思考自己的問題點，穀保畢業、現效力城市隊的學長蘇勝鴻也會分享訓練方式，幫助很多。

在U18世界盃集訓時受挫，蕭齊沒有氣餒，明年有機會希望再拚U18世界盃國手，但他也提到國手可遇不可求，還是要先把自己的能力提升，目前主要弱點是投手的守備能力和開局慢熱不穩定的狀況。