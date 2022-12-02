經典賽／中華隊門票全面開賣 第3波名單有秀秀子、林襄
2023年世界棒球經典賽中華隊正式賽單場門票，將在今天中午全面開賣，以3月11日對荷蘭之戰最熱銷，目前剩餘票券約6000張；第三波啦啦隊女孩也出列，名單依舊吸睛。
中華隊的出賽場次，套票及中信卡友預售階段就已賣出約4成，今天中午將全面開賣，主辦單位公布目前所剩票券，3月8日對戰巴拿馬場次剩餘1萬2000張，10日對戰義大利剩餘9000多張，11日對戰荷蘭剩餘門票6000多張，12日對戰古巴剩餘8000多張，評估周末對上荷蘭、古巴兩戰應可完售。
此外，昨天有5位啦啦隊女孩宣布加入本屆賽事中華隊應援行列，名單包括Fubon Angels秀秀子、Uni Girls斐棋、Dragon Beauties心璇、Passion Sisters短今以及Rakuten Girls林襄。
應援團將由中華職棒聯軍一同帶領球迷為中華隊加油，不僅內野能看到她們賣力應援，外野也有安排應援團與球迷站在同一陣線，實施真正的全主場應援，最終經典賽中華隊應援團大名單將於12月9日完整公開。
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