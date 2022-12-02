快訊

陳紫渝開放IG帳號！粉絲數一夜暴增十倍 吸5.7萬人追蹤

鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

禁行44年！北市忠孝西路14日起「這時段」開放機車行駛 其餘時間仍禁

經典賽／中華隊門票全面開賣 第3波名單有秀秀子、林襄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
Fubon Angels秀秀子。記者陳正興／攝影
Fubon Angels秀秀子。記者陳正興／攝影

2023年世界棒球經典賽中華隊正式賽單場門票，將在今天中午全面開賣，以3月11日對荷蘭之戰最熱銷，目前剩餘票券約6000張；第三波啦啦隊女孩也出列，名單依舊吸睛。

中華隊的出賽場次，套票及中信卡友預售階段就已賣出約4成，今天中午將全面開賣，主辦單位公布目前所剩票券，3月8日對戰巴拿馬場次剩餘1萬2000張，10日對戰義大利剩餘9000多張，11日對戰荷蘭剩餘門票6000多張，12日對戰古巴剩餘8000多張，評估周末對上荷蘭、古巴兩戰應可完售。

此外，昨天有5位啦啦隊女孩宣布加入本屆賽事中華隊應援行列，名單包括Fubon Angels秀秀子、Uni Girls斐棋、Dragon Beauties心璇、Passion Sisters短今以及Rakuten Girls林襄。

林襄是中華職棒啦啦隊「樂天女孩」，擁有高人氣。圖／翻攝林襄臉書
林襄是中華職棒啦啦隊「樂天女孩」，擁有高人氣。圖／翻攝林襄臉書

應援團將由中華職棒聯軍一同帶領球迷為中華隊加油，不僅內野能看到她們賣力應援，外野也有安排應援團與球迷站在同一陣線，實施真正的全主場應援，最終經典賽中華隊應援團大名單將於12月9日完整公開。

中華隊 經典賽 啦啦隊 中華職棒

延伸閱讀

經典賽／台荷之戰賣最快 第二波女孩名單有Yuri、丹丹

大聯盟軍團強勢來襲 經典賽中華隊如何應敵？

經典賽／「超想的野心」王威晨盼入中華隊、對決大谷

經典賽／啦啦隊陣容也經典 首波女孩名單有峮峮、籃籃

相關新聞

經典賽／中華隊門票全面開賣 第3波名單有秀秀子、林襄

2023年世界棒球經典賽中華隊正式賽單場門票，將在今天中午全面開賣，以3月11日對荷蘭之戰最熱銷，目前剩餘票券約6000...

中職／「不要一直看林襄！」兄弟啦啦隊女神向德保拉喊話

中信兄弟王牌投手德保拉再度入圍年度MVP，頒獎典禮兄弟啦啦隊女孩短今、希希出現在祝福影片，並開玩笑地向德保拉說：「不要一直看林襄！」，這段影片也引發全場的歡笑聲。 中職昨日舉行頒獎典禮，也為MV

日職／別再叫選手拚完投！作家批老牌球星「無知又不用功」

今年象徵日本職棒先發投手最高榮譽的「澤村賞」，由歐力士的山本由伸連兩年獲得此一殊榮。不過在評選過程中，包括選考委員長堀内恒夫等評審在內，都對現代投手完投數不足一事頗有微詞。日本棒球作家廣尾晃近來則在媒體「PRESIDENT Online」撰文反駁，批評這些「昭和選手」的想法會害慘棒球界。

中職／收4獎+MVP不自滿 林立喊話教練：春訓嚴苛一點

樂天桃猿隊林立成為今晚中職頒獎典禮最大贏家，一口氣帶回最佳外野手、打擊王、打點王、安打王，以及最大獎年度MVP，收穫41...

中職／MVP揭曉！不敵林立的威 德保拉三連霸夢碎

中華職棒大聯盟今天舉辦年度頒獎典禮，最大獎年度最有價值球員壓軸揭曉，樂天桃猿隊林立除了前面收穫的打擊、安打、打點王外，再...

中職／拿獎狂推IG求關注 王勝偉網路上也「東山再起」

富邦悍將隊王勝偉拿下東山再起獎，回顧從高峰到低谷再崛起，王勝偉沒有如外界預期的落淚，他笑說：「我有忍住，要把話好好說完。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。