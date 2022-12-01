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中職／「不要一直看林襄！」兄弟啦啦隊女神向德保拉喊話
中信兄弟王牌投手德保拉再度入圍年度MVP，頒獎典禮兄弟啦啦隊女孩短今、希希出現在祝福影片，並開玩笑地向德寶拉說：「不要一直看林襄！」，這段影片也引發全場的歡笑聲。
中職昨日舉行頒獎典禮，也為MVP入圍者準備祝福影片，其中德保拉的部分找來短今、希希，短今笑說，「不要一直看林襄。幫我們加油好不好！我們幫你應援兩年耶，然後你看林襄？夠了喔。」
希希也在一旁附和，「我們這麼認真幫你加油，然後你一直在看林襄？」這段話結束後典禮現場充滿歡笑聲。
短今也在典禮過後，於個人IG澄清：「官方錄影時只有說：『有什麼想對他說的？』，沒想到是要在中職頒獎典禮放出來，我很抱歉保拉，你還是最棒的年度最佳球員。」
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