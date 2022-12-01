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日職／別再叫選手拚完投！作家批老牌球星「無知又不用功」

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸雖獲得澤村賞，但評審卻批評現代投手完投能力不足。 擷圖自歐力士球團官方推特
山本由伸雖獲得澤村賞，但評審卻批評現代投手完投能力不足。 擷圖自歐力士球團官方推特

今年象徵日本職棒先發投手最高榮譽的「澤村賞」，由歐力士的山本由伸連兩年獲得此一殊榮。不過在評選過程中，包括選考委員長堀内恒夫等評審在內，都對現代投手完投數不足一事頗有微詞。日本棒球作家廣尾晃近來則在媒體「PRESIDENT Online」撰文反駁，批評這些「昭和選手」的想法會害慘棒球界。

廣尾指出，澤村賞的建議評選標準「25場出賽、10場完投、15勝以上、勝率6成以上、投球局數200局以上、150次三振以上、防禦率2.5以下」等數值，都不符合現代棒球的環境。像是今年日職最多完投的投手，是阪神虎的伊藤將司（6次）。今年投球局數最多的山本由伸（193局），也未達200局的投球局數。

有些昭和時代戰功彪炳的老牌球星，認為現在選手完投次數變少，是「寵壞球員」的表現。但廣尾反駁，在1982年時，聯盟能投超過150公里的人寥寥可數，在職棒球速超過140公里，或者高中超過135公里，就會被當成「速球派投手」。

但到了2022年，聯盟有大半投手球速能飆到150公里以上，摸到160水準的更有10人左右，高中極速達到150公里的也比比皆是。在球速增加的情況下，投手的肩、肘的負擔也以幾何級數的程度暴增，受傷風險大福提高。像是佐佐木朗希這樣的投手，就必須嚴格控制投球間隔和量避免受傷。

然而不少過往的知名球員，卻不斷宣稱「沒有數據證明投多少球就會受傷」、「只要姿勢正確，投幾球都不會受傷」、「大聯盟嚴格控管球數，還不是一堆球員受傷去開尺附韌帶手術（TJ）」。有某洋聯球團的教練就抱怨過，這些「了不起的OB」老是叫人要多投拚澤村賞，已經造成了妨礙。

美國運科專家弗萊希格（Glenn. S. Fleisig）博士曾耗費20年期間研究，最後統整出對年輕的投手而言，受傷風險與「投球數」、「發力方式」、「球速」、「球種」、「投手丘」密切相關，並指出「投超過100局受傷風險在3倍以上」、「投超過80球受傷風險4倍」、「一年連投8個月受傷風險5倍」、「疲勞時投球受傷風險36倍」等等數據，開TJ與否也和球速掛勾。

廣尾痛批，當今日本球界仍充滿著不知道最新棒球趨勢，「無知」、「不用功」的「棒球賢達」，甚至還有人秉持著年輕就應該要多投一點，就能練出不怕受傷的強壯韌帶等自創概念。然而投手是球團的珍貴資產，一旦受傷不能投球，球隊也會蒙受巨大的損失，因此趨勢走向球數控管的方向，更是商業考量下必然的結果。

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