中職／收4獎+MVP不自滿 林立喊話教練：春訓嚴苛一點

樂天桃猿隊林立成為今晚中職頒獎典禮最大贏家，一口氣帶回最佳外野手、打擊王、打點王、安打王，以及最大獎年度MVP，收穫41萬元獎金，林立沒打算就此滿足，向教練團喊話：「春訓麻煩對我嚴苛一點。」

林立今年球季打擊率3成35、140支安打、83分打點都獨居聯盟第一，全壘打數14轟因打數較多位居第二，但仍獲得MVP獎項175分選票，擊敗中信兄弟隊德保拉（78分）、隊友黃子鵬（63分）拿下MVP。

「任何一個獎項都需要穩定出賽、表現才有機會。」林立表示，這五個獎對自己都很重要，「我不是最好的選手，透過每天檢討、設定，明天繼續努力，鑽牛角尖做到最好，不會因為拿了五個獎就停止精進，好的要更好，不好的要突破。」

突破是林立挑戰職棒的關鍵詞，他認為永遠不要認為自己是頂尖球員，「要一直突破，如果覺得到頂了，就不能再突破，明年不一定要拿幾個獎，有突破才是我想做的。」

林立生涯還沒拿過守備獎項，今年在二壘守備比過往進步，他表示，外野也不錯，讓自己多個位置，不過內野還是自己最深刻的地方，也希望在守備上持續努力，「跟自己成績做比較就好，拿不拿獎其次，希望教練麻煩對我嚴苛一點。」

「獎項到今年為止。」林立說：「今年有拿到MVP要感謝很多人，包括自己，但明年還有很多挑戰。」