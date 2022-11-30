快訊

連淘寶、小紅書都變黑白 大陸全平台哀悼江澤民

不知什麼叫靜默…3年僅24例確診 大陸這城市被指「病毒繞著走」

中職／拿獎狂推IG 王勝偉網路上也「東山再起」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

富邦悍將王勝偉拿下東山再起獎，回顧從高峰到低谷再崛起，王勝偉沒有如外界預期的落淚，他笑說：「我有忍住，要把話好好說完。」最後還不忘宣傳自己新創的IG帳號@wei.sheng_3，在網路上也充分演繹東山再起、與時俱進。

王勝偉成為繼統一獅隊潘威倫、悍將隊高國輝、中信兄弟隊官大元後，第4位獲得「東山再起獎」的球員，特別邀請高中啟蒙教練高克武到場擔任頒獎人。

王勝偉表示，自己到高中才接受正規棒球訓練，也是因為高克武才喜歡上日式球風，高中時因身材瘦小，教練訓練上要求很嚴格，「當時沒辦法了解教練的用心，現在可以重新站起來、特別有感觸。」

王勝偉領獎時表示，要感謝富邦球團給我機會去展現自己，今天才能站在這裡領東山再起獎，「我經歷高峰走過低谷，依然秉持堅定的初衷，我深信高峰永遠屬於勇於攀登者，榮譽永遠屬於執著奮鬥者，飽受拚命之苦的人，才能真正悟出獲獎的機會。」

王勝偉也一路感謝全體團隊夥伴、行政人員及中職、媒體朋友、球迷，「我想跟認識我的人和我認識的人共享，我ㄧ直還在努力的路上也請你們繼續鼓勵支持我。」感人致詞的最後，王勝偉不忘強調：「最最後很重要大家記得追蹤我的IG。」引爆全場笑聲。

王勝偉 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／隔6年重返頒獎典禮 林智勝：證明自己還有競爭力

中職／再戰幾年設定不來 王勝偉：職棒是成績導向

中職／提前宣告！高國輝、王勝偉不行使自由球員

中職／豪笙賢齊四老將被好生嫌棄？ 學王勝偉轉隊找第二春

相關新聞

中職／MVP揭曉！不敵林立的威 德保拉三連霸夢碎

中華職棒大聯盟今天舉辦年度頒獎典禮，最大獎年度最有價值球員壓軸揭曉，樂天桃猿隊林立除了前面收穫的打擊、安打、打點王外，再...

中職／尚青！陳冠偉奪新人王 爸媽登台大彩蛋

中華職棒年度頒獎典禮今天登場，最佳新人獎由三位後援投手角逐，最終由味全龍隊陳冠偉獲獎，擊敗樂天桃猿隊許峻暘、統一獅隊楊孟...

中職／連霸外野獎項引熱議 郭天信轉念目標30保送

味全龍隊郭天信今年完成外野手金手套連霸，帶走最佳九人獎則引發不小討論，今天參與頒獎典禮時，他坦言自己也會看討論，心情難免...

中職／隔6年重返頒獎典禮 林智勝：證明自己還有競爭力

暌違6年再獲個人獎，林智勝難得重返中職頒獎典禮，這次是披著味全龍隊球衣獲得生涯首次的最佳九人指定打擊獎，他表示：「證明自...

中職／三壘金手套樹立「威晨障礙」 王威晨想推到更高

中信兄弟三壘手王威晨完成最佳九人三連霸、金手套四連霸，其中三壘手金手套連霸創下新局麗，王威晨一方面開心樹立「威晨障礙」，...

中職／「四爺營造」倒閉 陳傑憲預約金手套連霸繼續帥

中華職棒年度頒獎典禮今天登場，統一獅隊因入圍新人王的楊孟沅去當兵，陳傑憲變成唯一代表，今年他終於讓「四爺營造」倒閉，拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。