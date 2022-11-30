中職／拿獎狂推IG 王勝偉網路上也「東山再起」

富邦悍將隊王勝偉拿下東山再起獎，回顧從高峰到低谷再崛起，王勝偉沒有如外界預期的落淚，他笑說：「我有忍住，要把話好好說完。」最後還不忘宣傳自己新創的IG帳號@wei.sheng_3，在網路上也充分演繹東山再起、與時俱進。

王勝偉成為繼統一獅隊潘威倫、悍將隊高國輝、中信兄弟隊官大元後，第4位獲得「東山再起獎」的球員，特別邀請高中啟蒙教練高克武到場擔任頒獎人。

王勝偉表示，自己到高中才接受正規棒球訓練，也是因為高克武才喜歡上日式球風，高中時因身材瘦小，教練訓練上要求很嚴格，「當時沒辦法了解教練的用心，現在可以重新站起來、特別有感觸。」

王勝偉領獎時表示，要感謝富邦球團給我機會去展現自己，今天才能站在這裡領東山再起獎，「我經歷高峰走過低谷，依然秉持堅定的初衷，我深信高峰永遠屬於勇於攀登者，榮譽永遠屬於執著奮鬥者，飽受拚命之苦的人，才能真正悟出獲獎的機會。」

王勝偉也一路感謝全體團隊夥伴、行政人員及中職、媒體朋友、球迷，「我想跟認識我的人和我認識的人共享，我ㄧ直還在努力的路上也請你們繼續鼓勵支持我。」感人致詞的最後，王勝偉不忘強調：「最最後很重要大家記得追蹤我的IG。」引爆全場笑聲。