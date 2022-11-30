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中職／現身逼哭陳冠偉 陳威成以子為傲：沾光上台

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒頒獎典禮，味全龍隊陳冠偉獲最佳新人王。記者侯永全／攝影
中華職棒頒獎典禮，味全龍隊陳冠偉獲最佳新人王。記者侯永全／攝影

中華職棒年度頒獎典禮今天登場，最佳新人獎由三位後援投手角逐，最終由味全龍隊陳冠偉獲獎，看到父親陳威成、母親劉影雪上台的驚喜「彩蛋」，比賽時以面癱的陳冠偉也忍不住情緒激動，又哭又笑。

陳冠偉今年一軍出賽49場，46局投出61次三振，拿下8次中繼成功、9次救援成功，防禦率3.13，在新人王獎項擊敗樂天桃猿隊許峻暘、統一獅隊楊孟沅。

陳冠偉是從中職新球隊台鋼雄鷹隊董事長王炯棻手中收下獎座，沒想到，舞台旁邊又出現雙親身影，當主持人揭曉這對特別來賓時，陳冠偉先是落淚，之後又破涕為笑。

出身棒球世家，陳冠偉的父親陳威成過去擔任過興農牛隊球員、總教練，媽媽劉影雪曾是女子棒球隊成員也待過少棒隊，劉影雪就說：「謝謝阿偉，讓我再次踏進職棒球場，棒球夢得以延續下去。」

陳威成也笑說：「沾阿偉的光，我終於跟媽媽圓夢了，打職棒以來，我從來沒有站上過這個舞台，都在下面看別人拿獎，謝謝阿偉。」

會被這個橋段驚喜到，原因是昨天陳威成臨時跟陳冠偉說無法到場，陳冠偉說：「希望他們能看到這個重要的一刻，拿獎不容易。」這個獎也是陳冠偉從小到大第一座獎項。

陳威成表示：「很為他驕傲，看他一路辛苦，堅持走職棒這條路，原本不希望他太快進來，但他一直堅持，每天早上5點起床、6點到球場練習，為自己努力，我以前也辦不到這樣。」

陳威成也以行動支持，會偷偷到二軍看陳冠偉出賽，後來到一軍登板就不用擔心給兒子壓力，現身支持，陳冠偉說：「爸爸不管是我低潮、不好的時候，都一樣支持，提醒我要注意的地方，每一場都會關心，我很開心，不會感到壓力。」

陳威成也笑說，陳冠偉平常在家也是沒什麼表情，今天第一次看到他激動的一面，陳冠偉則說：「真的有嚇到，沒想到他們今天會來。」

中華職棒頒獎典禮，味全龍隊陳冠偉獲最佳新人王，看到父親陳威成、母親劉影雪上台忍不住落淚。記者侯永全／攝影
中華職棒頒獎典禮，味全龍隊陳冠偉獲最佳新人王，看到父親陳威成、母親劉影雪上台忍不住落淚。記者侯永全／攝影

陳冠偉 陳威成 棒球

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