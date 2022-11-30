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中職／尚青！陳冠偉奪新人王 爸媽登台大彩蛋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

中華職棒年度頒獎典禮今天登場，最佳新人獎由三位後援投手角逐，最終由味全龍陳冠偉獲獎，擊敗樂天桃猿隊許峻暘、統一獅隊楊孟沅，看到父親陳威成、母親劉影雪上台，比賽時面無表情的陳冠偉也忍不住情緒激動。

陳冠偉今年一軍出賽49場，46局投出61次三振，出賽數提升、奪三振數也翻倍，拿下8次中繼成功、9次救援成功，防禦率3.13，更在伍鐸轉任先發之後，扛起龍隊終結者，是龍隊得以在成軍第二年就打進季後賽的重要角色。

陳冠偉表示：「今年入選明星賽，今年又拿下新人王，不可思議，我的選秀輪次在很後面，是味全龍給了我機會，謝謝「三董」魏應充跟教練團給我機會。」

許峻暘今年雖然不在開季名單，但4月下旬被叫上一軍後，只因疫情下過二軍，在一軍累積44場出賽、51.2局投球，送出41次三振，拿下2勝1敗、8次中繼成功，防禦率2.09，是猿隊本季穩定的後援戰將。

楊孟沅今年一軍出賽36場、30局，防禦率4.20，是球隊未來備受期待的左投牛棚戰力，雖然未獲獎，不過今年才是他一軍出賽第一年，加上投球局數未超過球隊出賽數（120場）的1/3，因此明年依舊保有新人王票選資格。

陳冠偉 味全龍

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