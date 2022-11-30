中職／成名前就贊助 陳禹勳暖心邀WZ老闆來頒獎

樂天桃猿隊投手陳禹勳今年拿下生涯第二座中繼王，特別邀請手套廠商「WZ WOODZ」老闆來頒獎，並非「業配」而是有著暖心故事，陳禹勳透露，從高中默默無聞時期就一直這位老闆就一直支持自己。

就讀強恕中學高三那一年，陳禹勳一天逛到「WZ WOODZ」店中，看中一只黃色手套，沒想到老闆徐豪鴻不僅認出他是陳禹勳，還說：「這個送你，只要比賽拿出來就好。」即使陳禹勳那時在考慮要不要開刀，擔心無法回饋，老闆仍大方送出。

結果陳禹勳在大學一年級動刀，二年級才復出也入選中華隊，從那時候開始，他就一直用這個廠牌的手套至今，剛進職棒時，曾有教練問他是否要換手套試試看，但陳禹勳堅持不換：「他在你沒成名的時候就支持，我幫他，他幫我。」

今年中職頒獎典禮，陳禹勳特別邀請徐豪鴻到場擔任頒獎人，陳禹勳說：「邀請他的時候，他很開心啊，說怎麼有機會來中職頒獎。」