中職／吳哲源奪最佳進步獎 後援變先發好吃驚

2022年中華職棒頒獎典禮今天舉行，年度三大獎中「最佳進步獎」先揭曉，中信兄弟隊投手吳哲源從後援轉型先發，繳出11勝1敗、防禦率2.85的驚奇表現，擊敗成晉、賴智垣奪得最佳進步獎。

吳哲源2017年起在一軍出賽，經歷5年純後援賽季，今年挑戰轉型，在一軍出賽34場，15場先發、19場後援，期間更締造11連勝壯舉，整季11勝1敗更寫下9成17的超高勝率，單季120局超越個人過去5年總和，防禦率2.85也很優異。

吳哲源表示：「感謝總教練給予機會，賦予我任務，就是一局一局去完成，從30幾局變成120局，這樣不可思議的成績。」吳哲源感謝所有教練的幫助，以及球迷一路上的支持，最後感謝自己，「謝謝你沒有因為閒言閒語就放棄。」

樂天桃猿隊成晉去年球季出賽50場，打擊率2成87，有26分打點、13分得分，今年球季出賽數翻倍，100場出賽，打擊率3成16，另有36分打點、51分得分。

富邦悍將隊賴智垣則是在2019年出賽21場、防禦率7.20，然而隔年只在一軍出賽2場，投2.2局丟9分，去年更是未在一軍出賽，季後遭猿隊釋出，今年球季轉披悍將戰袍，繳出40場出賽、防禦率1.35的優異表現。