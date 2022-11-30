中職／游擊三連霸之外 江坤宇還獲從小就想要的獎

加入中職後連續三年參加頒獎典禮，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇今年第一次拿到「從小就想拿的獎」，生涯首度獲選年度最佳美技獎，游擊手金手套三連霸靠得是在浴室唱歌「舒壓」。

回顧今年，江坤宇雖然順利拿下游擊金手套，但也透露過程並非一路順遂，因對自己守備要求嚴格，失誤時情緒低落，「就要自己找方式去舒壓，像是平常就會在浴室唱歌，失誤的時候就唱更大聲，睡醒又是新的開始。」

今年經過網路1萬4993位球迷票選，江坤宇在4月4日在新莊球場攔下霸帝士強勁滾地安打、起身精準傳一壘的精采守備，獲得7780票，以51.89%的高得票率，獲選2022年度最佳美技獎。

這不僅是江坤宇職棒生涯首次獲得此獎，他也透露，三級棒球時期參加盃賽看到別人拿美技獎，自己也很想拿，「但都沒有拿到，這一次終於拿到夢寐以求的獎項。」

今年完成金手套三連霸，江坤宇對頒獎典禮流程駕輕就熟，也要感謝去年休季期間與王威晨等內野學長一起參加的訓練營，加上春訓時一、二軍教練的幫助，才能維持整年的好狀態。