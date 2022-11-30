中職／「四爺營造」倒閉 陳傑憲預約金手套連霸繼續帥

中華職棒年度頒獎典禮今天登場，統一獅隊因入圍新人王的楊孟沅去當兵，陳傑憲變成唯一代表，今年他終於讓「四爺營造」倒閉，拿下生涯首座外野金手套，預約明年「繼續穿得帥帥來參加」。

陳傑憲加入中職時是內野手身分，也在游擊防區開啟生涯，然因守備不穩移防外野，也終於找到一片天，今年完成最佳九人外野手3連霸，也藉由金手套撕掉外界「靠球棒守備」的標籤。

「這個獎對我意義很重大。」陳傑憲表示，從朋友處聽說，因自己守備不佳，與范國宸、林立分別被取了「四爺營造」、「國宸建設」、「大樓林立」封號，而今年陳傑憲與范國宸都收下金手套，陳傑憲笑說：「退出營造商了。」但也強調，「林立守得也不錯，只是那個位置對手太強。」

回顧過去內野守備失誤時的煎熬心情，陳傑憲表示，但現在收下外野金手套，這段過程真的很艱難，「打全壘打不一定能幫助球隊，但失誤可能害了球隊，每天壓力都很大。」

當初轉到外野，陳傑憲覺得自己是「被丟出來」，不過「餅總」總教練林岳平也用開玩笑的方式鼓勵他，「你外野再守不好就剩coach（教練）了。」刺激他在外野繼續精進。

陳傑憲希望明年在金手套完成連霸，但也認為外野手競爭很高，今年就有不少好手，明年還可能有新秀冒出頭，「接下來就是要自己做好，最佳九人也要維持，繼續穿帥帥的過來。」