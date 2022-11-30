中職／三壘金手套樹立「威晨障礙」 王威晨想推到更高

中信兄弟三壘手王威晨完成最佳九人三連霸、金手套四連霸，其中三壘手金手套連霸創下新局麗，王威晨一方面開心樹立「威晨障礙」，另一方面也希望把這個紀錄推到更高。

王威晨連四年拿下三壘金手套，突破張泰山（1999-2001年）與吳佳榮（2002-2004年）的連續三年三壘金手套紀錄，成為史上第一人。

王威晨坦言，球季中確實想過金手套四連霸的可能性，「但沒有想太多，四連霸很難吧？自己這一路經歷滿多起伏，真的很困難，要感謝的人太多，樹立威晨障礙滿開心的，希望創造更長更久的紀錄，但也是新的開始，創了一個紀錄，就要等人家去破。」

這幾年，王威晨沒有想過「到極限」的念頭，他說：「我不會為自己設定極限，很熱衷於挑戰。」王威晨舉2019年12強賽首度入選成棒中華隊為例，一開始也不認為自己能夠搶到先發，「但有機會就想挑戰。」

明年經典賽，王威晨也有相同渴望，「看名單有很多大聯盟選手參加，我也很期待同場對戰，自己能力或許不如對手，但不一定會輸他們。」

今年球季王威晨遇到傷勢加上確診，導致調整困難，也在季中聘請訓練師幫助，「這是滿大膽的決定，但因為狀況不好，想要試試看，結果看來，下半季整體平均確實有好一點。」

王威晨目前傷勢復原差不多，但仍要持續追蹤，他也沒有打算休息太久，12月中就要展開練習，「今年還是會很快動起來，讓自己準備好。」