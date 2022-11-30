快訊

江澤民喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者：最不像共產黨員的領導人

蔡總統博士論文案下月23日宣判 彭文正律師拍桌痛罵法官「混蛋」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／三壘金手套樹立「威晨障礙」 王威晨想推到更高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒年度頒獎典禮，中信兄弟隊王威晨。記者蘇志畬／攝影
中華職棒年度頒獎典禮，中信兄弟隊王威晨。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟三壘手王威晨完成最佳九人三連霸、金手套四連霸，其中三壘手金手套連霸創下新局麗，王威晨一方面開心樹立「威晨障礙」，另一方面也希望把這個紀錄推到更高。

王威晨連四年拿下三壘金手套，突破張泰山（1999-2001年）與吳佳榮（2002-2004年）的連續三年三壘金手套紀錄，成為史上第一人。

王威晨坦言，球季中確實想過金手套四連霸的可能性，「但沒有想太多，四連霸很難吧？自己這一路經歷滿多起伏，真的很困難，要感謝的人太多，樹立威晨障礙滿開心的，希望創造更長更久的紀錄，但也是新的開始，創了一個紀錄，就要等人家去破。」

這幾年，王威晨沒有想過「到極限」的念頭，他說：「我不會為自己設定極限，很熱衷於挑戰。」王威晨舉2019年12強賽首度入選成棒中華隊為例，一開始也不認為自己能夠搶到先發，「但有機會就想挑戰。」

明年經典賽，王威晨也有相同渴望，「看名單有很多大聯盟選手參加，我也很期待同場對戰，自己能力或許不如對手，但不一定會輸他們。」

今年球季王威晨遇到傷勢加上確診，導致調整困難，也在季中聘請訓練師幫助，「這是滿大膽的決定，但因為狀況不好，想要試試看，結果看來，下半季整體平均確實有好一點。」

王威晨目前傷勢復原差不多，但仍要持續追蹤，他也沒有打算休息太久，12月中就要展開練習，「今年還是會很快動起來，讓自己準備好。」

王威晨 中華隊 中信兄弟

延伸閱讀

中職／最佳十人名單出爐 林智勝首獲指定打擊獎

中職／金手套全「猿」覆沒 兄弟5席最大贏家

經典賽／「超想的野心」王威晨盼入中華隊、對決大谷

中職／封王遊行詹子賢狂叫「起床」 王威晨想繞更大圈

相關新聞

中職／連霸外野獎項引熱議 郭天信轉念目標30保送

味全龍隊郭天信今年完成外野手金手套連霸，帶走最佳九人獎則引發不小討論，今天參與頒獎典禮時，他坦言自己也會看討論，心情難免...

中職／隔6年重返頒獎典禮 林智勝：證明自己還有競爭力

暌違6年再獲個人獎，林智勝難得重返中職頒獎典禮，這次是披著味全龍隊球衣獲得生涯首次的最佳九人指定打擊獎，他表示：「證明自...

中職／三壘金手套樹立「威晨障礙」 王威晨想推到更高

中信兄弟三壘手王威晨完成最佳九人三連霸、金手套四連霸，其中三壘手金手套連霸創下新局麗，王威晨一方面開心樹立「威晨障礙」，...

中職／「四爺營造」倒閉 陳傑憲預約金手套連霸繼續帥

中華職棒年度頒獎典禮今天登場，統一獅隊因入圍新人王的楊孟沅去當兵，陳傑憲變成唯一代表，今年他終於讓「四爺營造」倒閉，拿下...

中職／游擊三連霸之外 江坤宇還獲從小就想要的獎

加入中職後連續三年參加頒獎典禮，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇今年第一次拿到「從小就想拿的獎」，生涯首度獲選年度最佳美技獎，...

大專聯賽／游騰堯後援3局穩守 台東大學拿第5勝

大專棒球聯賽（公開一級）預賽，台東大學今天靠著U23世界盃國手游騰堯後援3局無失分穩守，8局打線適時串聯搶分，終場以5比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。