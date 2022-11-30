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中職／隔6年重返頒獎典禮 林智勝：證明自己還有競爭力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林智勝出席中華職棒年度頒獎典禮。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊林智勝出席中華職棒年度頒獎典禮。記者蘇志畬／攝影

暌違6年再獲個人獎，林智勝難得重返中職頒獎典禮，這次是披著味全龍隊球衣獲得生涯首次的最佳九人指定打擊獎，他表示：「證明自己還是有競爭力。」

林智勝轉披龍袍後，本季103場出賽，繳出104支安打、10支全壘打、62分打點、打擊率3成00，過去7次獲獎有6次是以游擊手身分、1次二壘手，相隔6年再次獲獎，也是生涯首度獲得最佳指定打擊獎。

林智勝對於頒獎典禮顯得有點陌生，最近一次獲獎是2016年的二壘手最佳九人獎，去年雖然中信兄弟封王，但他因為已在釋出名單中，並未隨隊參與，他說：「2016年以後就沒來過。」

生涯首度拿下最佳指定打擊，林智勝表示，要謝謝總教練葉君璋的信任，給予上場機會，才能在有陳子豪、胡金龍競爭下拿到獎項，對他來說的意義是，「證明自己還是有競爭力，在球場上，跟年輕人沒有落差太多，用成績展現自己是否可以繼續留在職業場上。」

今年季後林智勝雖然取得自由球員資格，但沒有計畫行使，龍隊也有打算跟林智勝簽複數年合約，不過林智勝說：「現在還沒有消息，經紀人說還沒談第二次，目前進度在這裡。」

雖然表現傑出，但林智勝沒能拿下東山再起獎，他是大方恭喜好友王勝偉得獎，「我也希望是勝偉得，去年才出賽5場吧？真的沒什麼機會，拿下這個獎證明他的守備、打擊、跑壘都有超越自己年紀的水平。」

林智勝 胡金龍 王勝偉

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