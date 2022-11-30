中職／連霸外野獎項引熱議 郭天信轉念目標30保送

味全龍隊郭天信今年完成外野手金手套連霸，帶走最佳九人獎則引發不小討論，今天參與頒獎典禮時，他坦言自己也會看討論，心情難免受到影響，「後來轉個念，代表好多人關注中職，真棒。」

郭天信在外野守備以最多的12次外野助殺連霸金手套，但在最佳九人獎票數僅些微領先，排進前三，郭天信表示：「首先，要感謝各位大哥大姐賞識，自己很開心可以連霸，尤其是金手套。」郭天信也補充：「有許多不足的地方，會繼續加強，好的地方則繼續維持。」

最佳九人獎的得獎名單掀起不少熱議，郭天信也收到不少球迷私訊「指教」，看到不好聽的留言，他心情也感到沮喪，「不管誰得，多少都會有聲音。」只好轉個念，以正面心態面對外界聲音，「還是會看，但就繼續努力，讓自己更好一點。」

打擊部分，郭天信認為保送方面還可以再進步，目標明年單季30次保送，還希望可以扛起第三棒的位置，也因此郭天信在休賽季特別增重，目標再多5公斤，「現在71公斤，有跟體能教練討論過，不影響速度、敏捷前提下，增加到74、75公斤左右。」