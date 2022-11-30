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中職／年度三大獎還沒頒 林立先收獎金王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿打者林立。 聯合報系資料照
樂天桃猿打者林立。 聯合報系資料照

中華職棒年度頒獎典禮將在30日舉行，金手套獎、最佳九人暨指定打擊獎陸續出爐，今年共有6名球員成為雙料得主，而最終三大獎尚未揭曉，不過今年「獎金王」已經確定由林立抱回。

今年包辦兩獎的球員包括中信兄弟隊捕手福來喜、三壘手王威晨、游擊手江坤宇，以及富邦悍將隊一壘手范國宸、味全龍隊外野手郭天信、統一獅隊外野手陳傑憲，其中金手套獎獎金2萬元、最佳九人暨指定打擊獎獎金3萬元，這6人獎金保底5萬元。

今年年度MVP共有樂天桃猿隊林立、黃子鵬及兄弟德保拉競爭，林立今年收穫打擊王（10萬）、打點王（10萬）、安打王（8萬），再加上最佳九人，獎金已達31萬元，無論MVP的10萬元獎金到手與否，都確定是今年頒獎典禮上帶回最多獎金的男人。

德保拉雖然囊括勝投王（10萬）、三振王（8萬）及最佳九人獎，再加上MVP的10萬元可達31萬元，然而他已提早返國，無法出席則獎金要減半，最多只能進帳15.5萬元；黃子鵬雖有防禦率王的10萬元獎金，再加10萬也不及林立。

兄弟吳哲源生涯首度獲得個人獎，投手金手套獎有2萬元獎金，若再加上年度最佳進步獎則可帶回7萬元，前提是要擊敗競爭對手成晉、賴智垣。

最佳新人獎由陳冠偉、許峻暘、楊孟沅三人競爭，誰得獎就可帶走8萬元獎金，而全壘打王吉力吉撈．鞏冠（10萬）、救援王豪勁（10萬）、中繼王陳禹勳（5萬），在無其他獎項加持下無法對林立造成威脅；陳晨威盜壘王加上最佳九人，也在11萬元止步。

林立 黃子鵬 德保拉

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