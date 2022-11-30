快訊

曾喊台灣問題不能拖延！江澤民、李登輝交鋒逾十年 台海幾度掀危機

曾權傾一時！江澤民白血病過世享耆壽96歲 政治生涯一次看

蔡總統論文原稿現身法院 彭文正律師批是假的「1983年沒有立可白」

大專聯賽／游騰堯後援3局穩守 台東大學拿第5勝

中央社／ 台北30日電
台東大學今天靠著U23世界盃國手游騰堯後援3局無失分穩守，8局打線適時串聯搶分，終場以5比2擊敗輔仁大學。 中央社
台東大學今天靠著U23世界盃國手游騰堯後援3局無失分穩守，8局打線適時串聯搶分，終場以5比2擊敗輔仁大學。 中央社

大專棒球聯賽（公開一級）預賽，台東大學今天靠著U23世界盃國手游騰堯後援3局無失分穩守，8局打線適時串聯搶分，終場以5比2擊敗輔仁大學，拿下預賽第5勝。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽22日在台東開打，地主台東大學棒球隊今天與輔仁大學交手，台東大學比賽前半段打線沒能發揮，7局打完0比2落後。

台東大學8局抓準對方投手、守備都有狀況，吳至善、烏凱恩接連安打，1人出局後再選到四壞保送攻占滿壘，靠著暴投跑回第1分，再靠著保送、廖元斌安打，一棒2分幫助球隊超前比數，鍾少華高飛犧牲打送回團隊第4分，黃炫豪補上安打，替球隊多添1分保險分。

台東大學後援投手、今年U23世界盃棒球賽國手游騰堯今天7局後援登板，投3局僅被敲出2支安打，投出3次三振、無四死球，無失分，好投壓制讓球隊保有反攻機會，球隊拿勝、游騰堯是勝投。

嘉義大學棒球隊此次預賽戰績不錯，今天與南華大學交手，兩隊前7局打完2比2僵持不下，嘉義大學8局下靠著失誤、滾地球、林偉傑適時安打送回致勝分，率隊以3比2拿下勝利，嘉義大學預賽前8場打完，戰績7勝1敗。

棒球

延伸閱讀

中職／最佳十人名單出爐 林智勝首獲指定打擊獎

棒球／大專聯賽公開1級22日開打 宋家豪要後輩相信自己

梅花旗／沙子宸好投國體搶勝 東大游騰堯後援勝

U23世界盃／好難贏韓國！ 中華隊7四死+2失誤吞賽事首敗

相關新聞

中職／年度三大獎還沒頒 林立先收獎金王

中華職棒年度頒獎典禮將在30日舉行，金手套獎、最佳九人暨指定打擊獎陸續出爐，今年共有6名球員成為雙料得主，而最終三大獎尚...

中職／連霸外野獎項引熱議 郭天信轉念目標30保送

味全龍隊郭天信今年完成外野手金手套連霸，帶走最佳九人獎則引發不小討論，今天參與頒獎典禮時，他坦言自己也會看討論，心情難免...

中職／隔6年重返頒獎典禮 林智勝：證明自己還有競爭力

暌違6年再獲個人獎，林智勝難得重返中職頒獎典禮，這次是披著味全龍隊球衣獲得生涯首次的最佳九人指定打擊獎，他表示：「證明自...

大專聯賽／游騰堯後援3局穩守 台東大學拿第5勝

大專棒球聯賽（公開一級）預賽，台東大學今天靠著U23世界盃國手游騰堯後援3局無失分穩守，8局打線適時串聯搶分，終場以5比...

中職／陳晨威捲入倪暄感情風波 經紀公司發聲明

樂天桃猿隊外野手陳晨威被爆與啦啦隊女孩倪暄過從甚密，遭倪暄前男友指控介入他人感情，陳晨威所屬經紀公司澄清並無介入，也在聲...

辜仲諒棒球外交 期待種子茁壯

亞洲棒球總會會長辜仲諒結束七天泰國行，在今天返台，透過此行更了解亞洲各國棒球生態及發展現況，對於未來提升亞洲棒球實力的計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。