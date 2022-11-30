中職／陳晨威捲入倪暄感情風波 經紀公司發聲明

樂天桃猿隊外野手陳晨威被爆與啦啦隊女孩倪暄過從甚密，遭倪暄前男友指控介入他人感情，陳晨威所屬經紀公司澄清並無介入，也在聲明中透露對方要求高額賠償金。

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣女孩倪暄，前男友向媒體爆料，7月開始和倪暄交往，期間多次抓到倪暄與猿隊當

家球星陳晨威有密切往來，爆料內容指出，倪陳兩人曾經交往，但分手後，陳晨威仍經常半夜傳訊息，倪暄也以練舞、看貓為理由，跑到對方家過夜。

陳晨威所屬經紀公司聲明如下：

針對任職科技產業的M先生，今天在媒體上對陳晨威選手的指控，本經紀公司代陳晨威回應的聲明如下：

第一點，早在上週這位M先生就已聯繫晨威，無論是M先生本人或是相關轉達者，都以相對不理性的情緒性發洩及影射性的片面資訊，來要求他滿意的賠償，所提出的賠償金額高達60萬元，期間多次提及若不達成他的要求，就會公開爆料，完全不顧事實的全貌。

一方面M先生的要求無理無據，另一方面晨威確實沒有介入他人感情，因此在對M先生多次表達歉意，願意就未考慮交友分寸此事道歉後，但拒絕相關的賠償要求，M先生依舊刻意截取晨威或其他當事人的回覆片段，以達成目前其欲影射的錯誤事實。

第二點，晨威與倪女士在過去有段時間走得比較近，但兩人後來選擇以朋友身分相處，因此還有一定程度的正常聯絡，但內容絕無M先生所述逾越朋友分際。而倪女士兩度到晨威家中留宿，其中一次還有其他友人一起，亦是如同其他晨威男女友人一般，會至晨威家中作客然後留宿於客房，絕無如M先生所影射之情節，也沒有任何超過友誼界線的行為。

第三點，晨威對於沒有拿捏好交友的分寸，造成其他人的感情困擾深感抱歉，也理解未來對於朋友相處的分際要更加注重小心拿捏，因此在接到M先生的訊息後，留下強烈表達歉意的字眼，但M先生卻只截取片段對話截圖，影射晨威承認自己越界卻不願道歉，實屬不妥也並非事實。

第四點，晨威身為公眾人物，本應更加小心自己的言行，對於自己在正常交友的狀態下，沒有拿捏好男女之間相處的分寸，沒有做好男女之間應有的避嫌，對於這部分會深刻反省，未來也會特別注意。

希望有心人士切勿藉此模糊事實，用毫無證據且皆為自身認定的影射性內容，斷章取義的截取片斷資訊，來提出高額賠償，還強調若不照辦就要公開爆料並非事實的資訊，再次強調， 晨威絕無如M先生說影射的，如劈腿、過度主動、常深夜聯絡、刻意介入他人感情之行為。

第五點，本公司在得知消息後，與對方聯絡了解狀況的過程中，對方多次要求高額賠償，做為這位M先生對女方苦心經營及實質金錢支出的賠償，甚至不斷影射，無限上綱的認定，提出毫無證據的指控，完全枉顧事實內容，不斷強調不賠償就會爆料。

在多次協商後我方深感無奈，決定停止溝通，對於這種刻意截取對自身有利的資訊，來營造自身想影射的內容，然後來提出完全無理無據的賠償要求，我方深表遺憾。