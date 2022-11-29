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中職／悍將教練團大地震 掰了3位投手教練與陳威志

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊進行教練團異動，投手教練林正豐也去職。本報資料照片
富邦悍將隊進行教練團異動，投手教練林正豐也去職。本報資料照片

富邦悍將隊明年由丘昌榮續掌兵符，但教練團有幅度不小的變動，球團今天宣布一軍打擊教練陳威志、一軍投手教練林正豐、一軍牛棚教練蔡明晋、二軍投手教練余文彬以及體能教練呂宗恩都不續約，一軍守備教練鄭兆行則轉任球探情蒐部。

悍將新聞稿如下：

備戰2023球季，富邦悍將近日在秋訓結束後進行教練團改組，在經過內部討論溝通後，原一軍打擊教練陳威志、一軍投手教練林正豐、一軍牛棚教練蔡明晋、二軍投手教練余文彬、以及體能教練呂宗恩合約到期不再續約。原一軍守備教練鄭兆行則轉任球探情蒐部，以不同身分持續協助球隊。

富邦悍將表示，球團相當感謝這些教練們過去的付出與貢獻，也期盼這些教練未來能有更好的職涯發展。明年球季教練團人選目前已規劃中，待全數確認完成後再一併正式公布2023年完整教練團名單。

悍將在11月25完成秋訓後，球團已陸續與教練、球員進行明年度的合約洽談，預計在明年一月中進行全隊春訓，正式展開新球季。

富邦悍將隊教練異動公告。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊教練異動公告。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 牛棚

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